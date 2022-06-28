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Şanlıurfa Ticaret Borsası

28.06.2022 18:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı en yüksek 62,50 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)
En yüksek (TL)Kırmızı kabuklu mercimekKg10,50
16,48ArpaKg2,00
2,00BuğdayKg2,15
9,00MısırKg6,20
6,20Preseli pamukKg37,25
62,50NohutKg12,45
12,45

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