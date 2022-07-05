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Şanlıurfa Ticaret Borsası

05.07.2022 16:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı en yüksek 61,25 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)Kırmızı kabuklu mercimekKg11,8817,00BuğdayKg5,828,51MısırKg6,256,45Preseli pamukKg40,0061,25NohutKg10,8910,89

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