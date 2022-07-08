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Şanlıurfa Ticaret Borsası

08.07.2022 12:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı en yüksek 55 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)
En yüksek (TL)BuğdayKg7,40
7,87MısırKg6,20
6,20Preseli pamukKg50,25
55,00

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