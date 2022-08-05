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Şanlıurfa Ticaret Borsası

05.08.2022 15:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pamuk yağının kilogramı 29 liradan işlem gördü

Şanlıurfa Ticaret Borsasında pamuk yağının kilogramı 29 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)Pamuk yağıKg29,0029,00BuğdayKg7,508,29Kırmızı mercimekKg12,3012,93

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Anahtar Kelimeler:
pamuk yağı

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