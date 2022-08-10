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Şanlıurfa Ticaret Borsası

10.08.2022 14:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 45 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)ArpaKg4,504,50NohutKg9,009,00BuğdayKg5,508,50Preseli pamukKg45,0045,00Kırmızı mercimekKg9,1014,13MısırKg6,008,50

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Şanlıurfa Namaz Vakitleri 10 Ağustos Çarşamba

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