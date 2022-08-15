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Şanlıurfa Ticaret Borsası

15.08.2022 15:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı en yüksek 57 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)NohutKg8,108,10BuğdayKg6,508,00Preseli pamukKg52,0057,00Kırmızı mercimekKg13,0613,95MısırKg5,895,89

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