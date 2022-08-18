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Şanlıurfa Ticaret Borsası

18.08.2022 12:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsasında kırmızı kabuklu fıstığın kilogramı en yüksek 125 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)
En yüksek (TL)Kırmızı kabuklu fıstıkKg120,00
125,00BuğdayKg7,35
7,58MısırKg4,95
6,12

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Şanlıurfa ürün

Şanlıurfa Namaz Vakitleri 18 Ağustos Perşembe

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Akşam
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