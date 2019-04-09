Şanlıurfa'ya gelen buraya uğramadan gitmiyor!

"Urfa Şehir Surları"nın önemli bir bölümünü oluşturan 2 bin metrekare alana sahip müzede tarım ve hayvancılığın gelişimini temsil eden mumyalar ve tarihi mekanların maketleri bulunuyor. Müzeyi ziyaret edenler ise tarihe yolculuk yaparak şehrin geçmişi hakkında bilgi sahibi oluyor. Yemek kültürü, sosyal yaşantı, müzik kültürü ve çocuk oyunlarına kadar kentin geçmişten günümüze gelenek ve göreneklerinin yaşatıldığı müzede kuşçuluk, taş ustalığı ve değirmencilik gibi birçok meslek de görsel olarak anlatılıyor.

Yemek kültürü, sosyal yaşantı, müzik kültürü ve çocuk oyunlarına kadar kentin geçmişten bugüne gelenek ve göreneklerinin yaşatıldığı müzede kuşçuluk, taş ustalığı ve değirmencilik gibi birçok meslek de görsel olarak anlatılıyor.

Şanlıurfa'nın önemli simaların da tanıtıldığı mekanda kentte yaşadığına inanılan peygamberlerin hayatı sesli olarak anlatılıyor. Müzede ayrıca "tarihin sıfır noktası" olarak nitelendirilen Göbeklitepe, Hazreti İbrahim'in doğup büyüdüğü ve ateşe atıldığı yer olarak rivayet edilen Balıklıgöl ve dünyanın sayılı barajlarından Atatürk Barajı'nın 3 boyutlu maketleri bulunuyor.