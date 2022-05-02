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Şanlıurfa'da bıçaklı saldırıya uğrayan kişi öldü

02.05.2022 00:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa'da bıçaklı saldırıya uğrayan kişi öldü

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde bıçaklı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti.

Naif Kuşçu (31), Hürriyet Mahallesi'nde henüz kimliği tespit edilemeyen bir kişiyle tartışmaya başladı. Kuşçu, kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüşen olayda aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralandı.

Çevredekilerin çağırdığı ambulansla Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kuşçu, buradaki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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