Şanlıurfa'da bir kişinin öldüğü silahlı saldırıya ilişkin 5 zanlı tutuklandı

Şanlıurfa'da bir kişinin öldüğü silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan 5 zanlı tutuklandı.
Merkez Haliliye ilçesine bağlı Yavuz Selim Mahallesi'nde, Emre D'nin (32) sokakta silahlı saldırı sonucu öldürülmesine ilişkin soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro ekiplerince gözaltına alınan 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.
Emre D, 21 Şubat'ta sokakta yürüdüğü sırada uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmiş, 5 şüpheli gözaltına alınmıştı.