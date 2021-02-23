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Şanlıurfa'da bir kişinin öldüğü silahlı saldırıya ilişkin 5 zanlı tutuklandı

23.02.2021 16:32 | Son Güncelleme:
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Şanlıurfa'da bir kişinin öldüğü silahlı saldırıya ilişkin 5 zanlı tutuklandı

Şanlıurfa'da bir kişinin öldüğü silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan 5 zanlı tutuklandı.

Merkez Haliliye ilçesine bağlı Yavuz Selim Mahallesi'nde, Emre D'nin (32) sokakta silahlı saldırı sonucu öldürülmesine ilişkin soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro ekiplerince gözaltına alınan 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.

Emre D, 21 Şubat'ta sokakta yürüdüğü sırada uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmiş, 5 şüpheli gözaltına alınmıştı.

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