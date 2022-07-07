Şanlıurfa'da devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı

Şanlıurfa'da otomobilin devrilmesi sonucu aynı aileden 5 kişi yaralandı.

İbrahim Kılıç yönetimindeki 16 ZT 939 plakalı otomobil, Şanlıurfa-Viranşehir kara yolunun 25. kilometresinde devrildi.

Sürücünün yanı sıra araçtaki aynı aileden Sakine, Mehmet, Kübra ve İrem Kılıç yaralandı.

Yaralılar, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz