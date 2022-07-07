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Şanlıurfa'da devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı

07.07.2022 13:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa'da devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı

Şanlıurfa'da otomobilin devrilmesi sonucu aynı aileden 5 kişi yaralandı.

İbrahim Kılıç yönetimindeki 16 ZT 939 plakalı otomobil, Şanlıurfa-Viranşehir kara yolunun 25. kilometresinde devrildi.

Sürücünün yanı sıra araçtaki aynı aileden Sakine, Mehmet, Kübra ve İrem Kılıç yaralandı.

Yaralılar, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

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