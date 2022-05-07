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Şanlıurfa'da şarampole devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı

07.05.2022 20:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa'da şarampole devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

Zekai Ç. idaresindeki 31 AET 305 plakalı otomobil, Siverek-Hilvan kara yolunun 10'uncu kilometresinde sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrildi.

Sürücü ile Fatıma Ç, Nurettin Ç, Sıdıka B. ve Kemal Ç. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı ile olay yerine yönlendirilen sağlık ekipleri, yaralıları Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

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trafik kazası Şanlıurfa Siverek

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