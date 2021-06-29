Şanlıurfa'da silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti

Şanlıurfa'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, merkez Eyyübiye ilçesi Kadıoğlu Mahallesi Eyyübiye Toplum Sağlığı Merkezi önünde yürüyen Habib Aslan (44) silahlı saldırıya uğradı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede Aslan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Aslan'ın cenazesi Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.



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