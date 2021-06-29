YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Şanlıurfa
  4. Şanlıurfa'da silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti

Şanlıurfa'da silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti

29.06.2021 01:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa'da silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti

Şanlıurfa'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, merkez Eyyübiye ilçesi Kadıoğlu Mahallesi Eyyübiye Toplum Sağlığı Merkezi önünde yürüyen Habib Aslan (44) silahlı saldırıya uğradı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede Aslan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Aslan'ın cenazesi Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sosyal medyada bunu yapan yandı! Paylaşmadan önce bir kez daha düşününSosyal medyada bunu yapan yandı! Paylaşmadan önce bir kez daha düşünün
Şanlıurfa'da yaralı bulunan peçeli baykuş korumaya alındıŞanlıurfa'da yaralı bulunan peçeli baykuş korumaya alındı
Anahtar Kelimeler:
polis Şanlıurfa silahlı saldırı

Şanlıurfa Namaz Vakitleri 29 Haziran Salı

İmsak
03:15
Sabah
05:01
Öğle
12:33
İkindi
16:25
Akşam
19:56
Yatsı
21:34

Şanlıurfa Nöbetçi Eczaneler29 Haziran Salı

Emel Eczanesi
Haliliye
İlyas Eczanesi
Haliliye
Yunus Emre Eczanesi
Haliliye
Barlas Eczanesi
Eyyubiye
Seden Eczanesi
Karakopru
Su Eczanesi
Karakopru
Buşmak Eczanesi
Akcakale
Tümünü Göster
Şanlıurfa ECZANELER
Şanlıurfa ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Adıyaman'da nehir kıyısında erkek cesedi bulundu

Adıyaman'da nehir kıyısında erkek cesedi bulundu

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Melek İpek YKS'ye girdi

Melek İpek YKS'ye girdi

Diyarbakır'da soğuk kadayıf yaz aylarının vazgeçilmezi oldu

Diyarbakır'da soğuk kadayıf yaz aylarının vazgeçilmezi oldu

Antalya'da iki grup arasında silahlı kavga: 2 yaralı

Antalya'da iki grup arasında silahlı kavga: 2 yaralı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.