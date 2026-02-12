Mynet Trend

Şans eseri bulundu! Şifonyerin altından yeraltı demiryolu geçidi çıktı

New York’ta bir şifonyerin en alt çekmecesinin arkasında Yeraltı Demiryolu’yla bağlantılı gizli bir geçit bulundu. 19. yüzyıldan kalma bu şaşkına çeviren sır, evin duvarlarının yıllardır sakladığı çarpıcı bir geçmişi gün yüzüne çıkardı.

Gökçen Kökden

ABD’nin New York şehrinde 19. yüzyıldan kalma bir evde yapılan incelemeler sırasında, Amerika tarihinin en kritik dönemlerinden birine ışık tutan keşif yapıldı. Manhattan’daki bir evde, şifonyerin en alt çekmecesinin arkasına gizlenmiş bir geçit ortaya çıkarıldı. Peki sıradan görünen mobilyanın altına saklanan bu alan ne için tasarlanmıştı?

Tarihçilere göre bu geçit, kölelik döneminde özgürlüğe kaçmaya çalışan siyahilerin izlerini kaybettirmek ve köle avcılarından tamamen saklanmalarını sağlamak amacıyla inşa edildi. Neredeyse fark edilmesi imkansız şekilde tasarlanan yapı, dönemin gizli direnişin gözler önüne seriyor.

Spectrum News’ün aktardığı bilgilere göre, keşfin yapıldığı yapı Manhattan’daki East Fourth Street üzerinde yer alıyor. 1830’lu yıllarda kölelik karşıtı kimliğiyle bilinen Joseph Brewster tarafından inşa edilen evin, o dönemde bir güvenli ev (safe house) olarak kullanıldığı düşünülüyor. Yeraltı Demiryolu ağı, Güney eyaletlerinden kaçan köleleştirilmiş insanların özgür eyaletlere ve Kanada’ya ulaşmasına yardım eden gizli bir sistem olarak kayıtlara geçiyor.

Tarihçiler, bulunan geçidin sıradan bir saklanma alanı olmadığını vurguluyor. Uzmanlara göre yapı, “köle avcıları için tamamen görünmez olacak şekilde tasarlanmış, bilinçli bir gizleme başyapıtı” niteliği taşıyor.

Keşif, tarihi eserlerin korunması alanında çalışan uzmanlar arasında da büyük heyecan yarattı. Tarihi eserlerin korunması hukuku alanında 30 yılı aşkın deneyime sahip olan ve aynı zamanda Pratt Enstitüsü’nde profesörlük yapan Michael Hiller, bu buluşun kariyerindeki en önemli keşif olduğunu söyledi. Hiller, “30 yıldır bu alanda çalışıyorum ve bu, nesiller boyunca hatırlanacak bir keşif. Tarihi koruma alanında yaptığım en önemli buluş bu,” ifadelerini kullandı.

Uzmanlar, bu geçidin doğrulanması halinde Yeraltı Demiryolu’nun New York’taki varlığına dair somut kanıtlara bir yenisinin ekleneceğini belirtiyor.

Bu keşif, ABD’nin kölelik karşıtı mücadelesinin şehir içindeki izlerine dair bugüne kadar bilinenleri yeniden gündeme taşırken, Manhattan’ın kalbinde tarihin hala saklı kalmış katmanlar barındırdığını da gözler önüne seriyor.

Bugün bu bina 19. yüzyılda inşa edilmiş eski bir ev olarak korunuyor ve ziyaretçilere dönemin yaşam tarzını gösteren bir tarih müzesi olarak faaliyet gösteriyor.

