Şans Topu sonuçları: İkramiye dağılımı, istatistikler, en çok çıkan sayılar! Ne zaman çekiliyor?

Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen şans oyunları, büyük ikramiye vaadi ile her hafta binlerce kişinin ilgisini çekiyor. Bu oyunlardan bir tanesi de Şans Topu’dur. Diğer oyunlarda olduğu gibi her hafta Şans Topu sonuçları için insanlar internete başvuruyor veya direkt olarak canlı çekilişi izliyorlar. Siz de şansınızı bu oyunda denediyseniz sizin için güncel ve geçmiş şans topu sonuçları ile şansını yeni deneyecekler için şans topu nasıl oynanır, ne zaman çekiliyor, Şans topu istatistikleri, en çok çıkan sayılar gibi yardımcı konu başlıkları ile bir rehber hazırladık. ŞANS TOPU SONUÇLARI 20 ŞUBAT Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun bu haftaki çekilişinde kazandıran numaralar 8, 10, 13, 14, 18 ve artı 3 olarak belirlendi. Şans Topu oyununun 923'üncü hafta çekilişinde 5 artı 1 bilen çıkmayınca, 1 milyon 338 bin 910 lira 13 kuruş haftaya devretti. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, oyunun bu haftaki çekilişinde 5 bilen 16 kişi 4 bin 417 lira 70'er kuruş, 4 artı 1 bilen 192 kişi 368 lira 25'er kuruş, 4 bilen 2 bin 788 kişi 33 lira 85'er kuruş, 3 artı 1 bilen 6 bin 202 kişi 19 lira 20'şer kuruş, 3 bilen 84 bin 600 kişi 3 lira 90'ar kuruş, 2 artı 1 bilen 58 bin 941 kişi 5 lira 70'er kuruş ve 1 artı 1 bilen 193 bin 346 kişi 3 lira 25'er kuruş ikramiye alacak.

Dağıtılan toplam ikramiye tutarının 1 milyon 649 bin 117 lira 60 kuruş olduğu çekilişte, kamuya KDV olarak 938 bin 740 lira 88 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 523 bin 529 lira 41 kuruş aktarıldı. ŞANS TOPU NE ZAMAN ÇEKİLİYOR? Milli Piyango İdaresinin çekiliş takvimine göre Şans Topu her hafta Çarşamba günü çekilmektedir. Çarşamba 21.15’te MPİ’nin Ankara Balgat’taki genel merkezinde noter huzurunda gerçekleştirilen Şans Topu çekilişi online canlı yayından (http://mpi.gov.tr/node/102) da takip edilebilir. ŞANS TOPU NASIL OYNANIR? Şans Topu oyununun ilginç sistemi ile Milli Piyangonun diğer şans oyunları arasında dikkat çektiğini söylemiştir. En fazla ikramiye kalemi olan Şans Topu oyunu iki farklı sayı kümesinden numara seçimi ile oynanıyor. İlk sayı kümesinde 1’den 34’e kadar, ikinci sayı kümesinde ise 1’den 14’e kadar sayılar bulunuyor. Oyuncuların ilk sayı kümesinden 5 tane, ikinci sayı kümesinden de 1 tane sayı seçmeleri gerekiyor. Oyunun oynanışı ile ilgili tavsiye veya öneri arayanlar için de genellikle çekilişlerde ne çok çıkan numaralar tavsiye edilmektedir ki sizin için bu numaraları yazımızın devamında paylaştık.