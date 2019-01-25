Sansa Stark Game of Thrones’un sonunu anlattı!

Game of Thrones dizisinin sekizinci ve son sezonu 14 Nisan’da ekrana gelecek. Dizinin seyircilerinin final için heyecanlı bekleyişi sürüyor. Dizide Sansa Stark karakterini canlandıran Sophie Turner, finalle ilgili çarpıcı bir açıklama yaptı.

W Magazine’e konuşan Turner, “Sır tutma konusunda çok kötüyüm. Sanırım insanlar artık bana bir şey anlatmayacak, çünkü tutamayacağımı biliyorlar” dedi. 22 yaşındaki İngiliz oyuncu, “Zaten Game of Thrones’un sonunu birkaç kişiye söyledim bile” ifadesini kullandı. “Arkadaşlarıma, ‘Bilmek istiyorsan anlatayım’ diyorum ve anlatıyorum” diyen Turner, röportajda finalle ilgili içerik bilgisi vermedi. Turner, daha önce verdiği bir röportajda, Game Thrones’un en “kanlı” sezonun geleceğini açıklamıştı.

Dizide daha önce görülmemiş görkemli savaşların yaşanacağını, pek çok önemli kişinin öleceğini ve daha fazla duygusal işkencenin yer alacağını söyleyen Turner, “Size kesinlikle yaklaşan bir kıyametle başa çıkmak için birbirinden ayrı olan küçük toplulukların bir araya geldiğini söyleyebilirim. Ancak bu küçük gruplar doğru olduğunu düşündükleri şeyle mücade etmeye çalışırken aralarında çok fazla gerilim yaşanacak” demişti.



