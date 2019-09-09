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Sansasyonel cihaz! Asus ROG Zephyrus incelemesi

Recep Demircan Recep Demircan
TEKNOLOJİ  | 09.09.2019 12:26 | Son Güncelleme

Asus’un en sansasyonel notebook modellerinden birisi olan ROG Zephyrus tüm ihtişamıyla ve yepyeni modelleri ile geri dönüyor!

12 çekirdekli, 9'uncu nesil Intel mobil işlemcisinin yanına tam teşekküllü bir RTX 2070’i ultrabook ebatlarına sığdırmayı başaran Asus, bu yolda özellikle ısınma konusuna getirdiği çözüm ile oldukça ses getirmeyi başarıyor.

Notebook’un ekranını açmanızla birlikte alt kapakçığı da havalanarak açılan bu son derece heyecan verici cihaz hakkında daha detaylı bilgi için sizi videomuza davet ediyoruz!

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