Sansasyonel cihaz! Asus ROG Zephyrus incelemesi

12 çekirdekli, 9'uncu nesil Intel mobil işlemcisinin yanına tam teşekküllü bir RTX 2070’i ultrabook ebatlarına sığdırmayı başaran Asus, bu yolda özellikle ısınma konusuna getirdiği çözüm ile oldukça ses getirmeyi başarıyor.
Notebook’un ekranını açmanızla birlikte alt kapakçığı da havalanarak açılan bu son derece heyecan verici cihaz hakkında daha detaylı bilgi için sizi videomuza davet ediyoruz!
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