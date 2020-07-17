Şansımı Seveyim nerede çekildi? Şansımı Seveyim oyuncuları ve konusu!

2017 yılında vizyona giren ve izleyenleri kahkahaya boğan Şansımı Seveyim filmi bir kez daha televizyon ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. 17 Temmuz Cuma akşamı saat 20.00’de ATV ekranlarında olacak Şansımı Seveyim başrol oyuncusu ünlü komedyen Cem Gelinoğlu. Cem Gelinoğlu’nun başarılı filmleri arasında gösterilen Şansımı Seveyim gişe hasılatı ile de konuşulmuştu. 5.833.450 gişe hasılatı yapan film, olumlu eleştiriler almıştı.

Şansımı Seveyim oyuncuları

Filmin oyuncuları arasında Sebahattin karakterini canlandıran Cem Gelinoğlu’nun yanı sıra Zeynep Tuğçe Bayat (Yaprak), Gökhan Kıraç (İzzet), Zerrin Sümer (Meryem), Ümit Yesin (Sado), Metin Yıldız (Nizam), Gülsüm Alkan (Sabiha) ve Mustafa Kırantepe (Durmuş) bulunuyor. Senaristliğini Ferhat Ergün’ün üstlendiği filmin yönetmen koltuğunda ise Ender Mıhlar oturuyor.

Şansımı Seveyim konusu

Sebahattin, çevresinde şannsızlığı ile bilinen biridir. Günün birinde büyüdüğü mahalleye geri döneceği zaman Sebahattin’in şanssızlığı yüzünden tüm mahalle telaş yaşar. Mahalleye dönüşünün ardından Yaprak ile tanışan Sebahattin, artık şansının düzeldiğini düşünmeye başlar. Fakat Yaprak; seneler önce ahını aldığı Durmuş’un kardeşi çıkar. Yaprak ise yalnızca Sebahattin’in Durmuş’a kendini affettirmesi koşulu ile Sebahattin’i kabul edecektir.