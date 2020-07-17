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Şansımı Seveyim nerede çekildi? Şansımı Seveyim oyuncuları ve konusu!

Hande Öztürk Hande Öztürk
SİNEMA TV  | Son Güncelleme

ATV ekranlarında izleyiciyle buluşan Şansımı Seveyim filmi ile ilgili Şansımı Seveyim nerede çekildi ve Şansımı Seveyim oyuncuları hakkında araştırma yapılmaya başlandı. İşte komedi filmi Şansımı Seveyim ile ilgili tüm detaylar...

Şansımı Seveyim nerede çekildi? Şansımı Seveyim oyuncuları ve konusu!

2017 yılında vizyona giren ve izleyenleri kahkahaya boğan Şansımı Seveyim filmi bir kez daha televizyon ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. 17 Temmuz Cuma akşamı saat 20.00’de ATV ekranlarında olacak Şansımı Seveyim başrol oyuncusu ünlü komedyen Cem Gelinoğlu. Cem Gelinoğlu’nun başarılı filmleri arasında gösterilen Şansımı Seveyim gişe hasılatı ile de konuşulmuştu. 5.833.450 gişe hasılatı yapan film, olumlu eleştiriler almıştı.

Şansımı Seveyim oyuncuları

Filmin oyuncuları arasında Sebahattin karakterini canlandıran Cem Gelinoğlu’nun yanı sıra Zeynep Tuğçe Bayat (Yaprak), Gökhan Kıraç (İzzet), Zerrin Sümer (Meryem), Ümit Yesin (Sado), Metin Yıldız (Nizam), Gülsüm Alkan (Sabiha) ve Mustafa Kırantepe (Durmuş) bulunuyor. Senaristliğini Ferhat Ergün’ün üstlendiği filmin yönetmen koltuğunda ise Ender Mıhlar oturuyor.

Şansımı Seveyim konusu

Sebahattin, çevresinde şannsızlığı ile bilinen biridir. Günün birinde büyüdüğü mahalleye geri döneceği zaman Sebahattin’in şanssızlığı yüzünden tüm mahalle telaş yaşar. Mahalleye dönüşünün ardından Yaprak ile tanışan Sebahattin, artık şansının düzeldiğini düşünmeye başlar. Fakat Yaprak; seneler önce ahını aldığı Durmuş’un kardeşi çıkar. Yaprak ise yalnızca Sebahattin’in Durmuş’a kendini affettirmesi koşulu ile Sebahattin’i kabul edecektir.

Şansımı Seveyim nerede çekildi?

Şansımı Seveyim filmi nerede çekildi konusu filmin izleyicileri tarafından merak ediliyor. Oldukça keyifli bir atmosferin aktarıldığı ve çok sempatik mekanların bulunduğu filmle alakalı olarak Şansımı Seveyim filmi nerede çekilmiştir sorusu sıkça soruluyor. Ayrıca izleyiciler en çok Şansımı Seveyim cafe nerede çekildi ve Şansımı Seveyim çay bahçesi nerede sorularına yanıt arıyor. Şansımı Seveyim Darıca ve Beykoz semtlerinde kurulan setlerde çekildi. Filmin çekimleri toplamda 3 ay sürdü. Şansımı Seveyim göl kenarı nerede sorusunun cevabı da araştırılıyor. Filmdeki göl kenarı sahnesi de Kocaeli ilinin Darıca ilçesinde çekildi.

Cem Gelinoğlu kimdir?

Cem Gelinoğlu Vine uygulamasında paylaştığı komik videolarıyla ilk tanındığı günden itibaren giderek artan bir popülariteye sahip oldu. 20 Temmuz 1983 doğumlu olan Cem Gelinoğlu kaç yaşında sorusu da soruluyor. Ünlü isim şu an 36 yaşındadır. Ünlü oyuncunun hayranları Cem Gelinoğlu nereli konusunda da yanıt arıyor. Başarılı komedyenin Düzce doğumlu olduğu biliniyor. Başarıya ulaşan diğer Cem Gelinoğlu filmleri arasında Ali Kundilli ve Aykut Enişte filmleri bulunuyor.

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