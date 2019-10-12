SPOR

Santos, Başakşehirli Robinho'yu istiyor

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR HABERLERİ  | 12.10.2019 19:19 | Son Güncelleme

Santos Başkanı Jose Carlos Peres, Medipol Başakşehir forması giyen Robinho'yu transfer etmek istediklerini açıkladı.

Santos, Başakşehirli Robinho'yu istiyor

Medipol Başakşehir forması giyen Robinho, takımdan ayrılabilir... Brezilya Ligi takımlarından Santos'tan Robinho için flaş açıklama geldi. Brezilya basınına konuşan başkan Jose Carlos Peres, Robinho'yu transfer etmek istediklerini resmen açıkladı.

Peres, ''Robinho ile ilgileniyoruz. Kendisi bizim için özel ve harika bir oyuncu. Eğer şartlar uygun olursa onu kadromuza katmak istiyoruz. Robinho, Santos'un çocuğudur. Bana göre iki üç yıl daha oynar. Kariyerini burada bitirmesini isteriz'' şeklinde konuştu.

35 yaşındaki futbolcu, bu sezon Süper Lig'de sadece 2 maçta forma giyebildi. Robinho'nun Başakşehir ile sözleşmesi bu sezon sonunda bitiyor.

PARTNERGüzellikleriyle hafızalara kazınan en seksi fenomenlerGüzellikleriyle hafızalara kazınan en seksi fenomenler
Buruk kaçan 3 puana yanıyorBuruk kaçan 3 puana yanıyor
Başakşehir'e uzatma şoku! Yine olmadıBaşakşehir'e uzatma şoku! Yine olmadı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
santos robinho başakşehir

En Çok Okunan Haberler

Putin'den kritik açıklama: Gerektiğinde Suriye'den çekiliriz

Putin'den kritik açıklama: Gerektiğinde Suriye'den çekiliriz

MSB duyurdu! Resulayn kent merkezi kontrol altına alındı

MSB duyurdu! Resulayn kent merkezi kontrol altına alındı

A Milli Takım'da Emre Belözoğlu şoku

A Milli Takım'da Emre Belözoğlu şoku

Cengiz Ünder'e çirkin tepki

Cengiz Ünder'e çirkin tepki

Beşiktaş başkan adayından transfer bombası

Beşiktaş başkan adayından transfer bombası

Acun lıcalı, milli coşkuyu böyle yaşadı!

Acun lıcalı, milli coşkuyu böyle yaşadı!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Başakşehir'den Adebayor ve Serdar Aziz açıklaması

Başakşehir'den Adebayor ve Serdar Aziz açıklaması

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Emre Belözoğlu'ndan şaşırtan itiraf!

Emre Belözoğlu'ndan şaşırtan itiraf!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Santos, Başakşehirli Robinho'yu istiyor

Robinho için transfer itirafı: İstiyoruz

Okan Buruk: Son dakikada gol yiyerek berabere kalmak bizi üzdü

Buruk kaçan 3 puana yanıyor

Başakşehir'e uzatma şoku! Yine olmadı

Başakşehir'e uzatma şoku! Yine olmadı

Okan Buruk: Gruptan çıkmak öncelikli hedefimiz

'Gruptan çıkmak öncelikli hedefimiz'

Fooball Is More Derneği, Demba Ba'ya Rol Model ödülü verdi

Demba Ba'ya anlamlı ödül

Okan Buruk: Rahat bir galibiyet aldık, sevinçliyiz

'Rahat bir galibiyet aldık, sevinçliyiz'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.