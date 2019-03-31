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Sanyi USB şarjlı katlanabilir LED el feneri inceleme

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TEKNOLOJİ  | 31.03.2019 10:22 | Son Güncelleme

Bu kez 11 dolara USB şarjlı katlanabilir LED el feneri aldık. Evinizde, arabanızda, işinizde ya da doğa gezilerinizde rahatlıkla kullanabileceğiniz bu fener, size pek çok avantaj sunuyor.

Sanyi USB şarjlı katlanabilir LED el feneri inceleme

Öncelikle, cihazımızın içinde şarjlı bir pil yer alıyor ve bunu USB aracılığıyla şarj edebiliyorsunuz. Katlanabilir LED el fenerinde tam 28 adet LED bulunuyor ve 3800 lümenlik aydınlatma değerine sahip.

Ürün, tek şarj ile 4-6 saat arasında enerji verebiliyor. 28 LED’i olduğu ve kare yapısı itibarıyla dar alanlarda geniş ve güçlü aydınlatma gerçekleştirebiliyor.

180 derecelik açıda katlanabilen, kancası sayesinde bir yerlere asabileceğiniz ve üzerindeki mıknatıslar sayesinde de metal yüzeylerde konumlandırabileceğiniz ürün hakkında daha fazla detayı videomuzda bulabilirsiniz.

İnceleme videosu için buraya tıklayınız

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Anahtar Kelimeler:
usb fener

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