Sapanca nerede? Gölü, şelalesi gezilecek yerleri nerede?

Marmara Bölgesi'nde bulunan Sapanca Gölü son dönemlerde daha da popüler olmaya başladı. Güzel doğası ve gezilecek birçok yeri olması nedeni ile İstanbulluların hafta sonu kaçamağı olarak tercih ettiği Sapanca, son zamanlarda yurt dışından gelen turistlerin bile ilgisini çekmeye başladı. Ünü ilkemizi aşan bu büyüleyici ilçede siz de doğa ile baş başa zaman geçirmek ve şehirden uzaklaşarak kafa dinlemek istiyorsanız; Sapanca nerede, Sapanca Gölü nerede, Sapanca kaç km uzaklıkta gibi merak edilen soruların cevaplarını derlediğimiz bu yazıyı inceleyebilirsiniz. Sapanca Nerede? Sapanca; Marmara Bölgesi'nde yer alan Sakarya iline bağlı, kent sınırında yer alan bir ilçe. İlçenin kuzeyinde ünlü Sapanca Gölü, doğusunda ise Sakarya ilinin merkez ilçesi olan Adapazarı yer alır. İzmit, İstanbul ve Ankara'ya da oldukça yakın olan Sapanca; Türkiye'nin çoğu bölgesinden kolaylıkla ulaşılabilen bir yer. İstanbul ve İzmit'e yaklaşık iki saatlik mesafede bulunan Sapanca; Ankara'ya üç, Bursa'ya ise iki saat uzaklıkta. Sapanca Gezilecek Yerler Nelerdir? Sapanca ve çevresinde güzel ve keyifli zaman geçirebilmeniz için gereken her şey mevcut. Her tatilciye hitap edebilen Sapanca'da çılgın ve eğlenceli bir macera deneyimi yaşayabilir veya sadece dingin ve huzurlu bir tatil geçirebilirsiniz.

Sapanca'da Güzel Bir Kahvaltı İçin Nereler Tercih Edilmeli? Sapanca'ya geldiyseniz ilk yapmanız gereken şey göl kenarında güzel bir kahvaltı yapmak olmalı. Gölün çevresinde her cebe ve tercihe uygun kahvaltı mekanı bulabilirsiniz. Eğer tercihiniz doğa ile iç içe bir yerde piknik yapmak ise Sapanca'da bu da mümkün. Kurtköy, Sapanca piknik alanı bu noktada tercih edebileceğiniz en iyi seçeneklerden biri. Burada güzel bir piknik yaparak gezinize başlayabilirsiniz. Sapanca Gölü'nü Keşfedin Sapanca'nın simgesi olan Sapanca Gölü'nü dolaşmak gezinizde yapacaklar listesinin en başında olmalı. Ziyaretçilere adeta görsel şölen sunan ve manzarası ile herkesi etkileyen gölün güzelliğini mutlaka doyasıya izleyin. Göl çevresinde yürüyüş yapabilir, kamelyalarda veya banklarda oturup suyun dinginliğini seyredebilirsiniz. Gölü bisiklet ile turlayabilirsiniz. Uygun fiyata kiralayabileceğiniz bisiklet ile gezinize renk ve eğlence katabilirsiniz. Sapanca Gölü'nden sonra ilçe merkezine doğru ilerleyebilir, Sapanca'nın sokaklarını dolaşarak bu büyülü yeri keşfetmeye başlayabilirsiniz. Özellikle Kırkpınar Mahallesi ve Bağdat Caddesi gibi Sapanca'nın yemyeşil ve sevimli sokakları sizi bambaşka diyarlara götürecek. Bu güzel sokaklarda yürüyüş yapabilir, Sapanca'yı daha yakından tanıyabilirsiniz.

Sapanca Tatilinize Renk Katmak İçin Yapabileceğiniz Aktiviteler Nelerdir?

Macera arıyorsanız Sapanca'da yapabileceğiniz birçok etkinlik mevcut. Hava hafif yağmurlu ise ATV sizin için en ideal seçimlerden biri olacak. ATV turlarına katılarak Sapanca'nın eşsiz ormanlarında benzersiz bir deneyim yaşayabilirsiniz. ATV'ye binmek Sapanca'da yapabileceğiniz tek şey değil elbette. Paintball oynayabilir veya zipline alanlarında eğlencenin doruklarına çıkabilirsiniz. Özellikle kalabalık arkadaş grupları için paintball en çok tercih edilen etkinliklerden biri. Siz macera aramıyor şehrin yorgunluğu ve gürültüsünden kaçarak biraz rahatlamak istiyorsanız Sapanca'da bu da mümkün. Güzel ve kaliteli bir otel seçerek spa ve masaj ile rahatlayabilir; şehre yenilenmiş, bambaşka bir insan olarak dönebilirsiniz. Sapanca Çevresini Keşfedin: Maşukiye ve Kartepe Nerede? Sapanca'ya kadar geldiyseniz, ilçenin çevresinde bulunan olağanüstü güzellikteki yerleri görmeden asla geri dönmeyin. Sapanca'ya yalnızca on dakikalık uzaklıkta bulunan Maşukiye görmeniz gereken yerlerin başında geliyor. Kartepe'nin eteklerinde bulunan köy, mis gibi havası ve tertemiz doğası ile size huzurlu bir tatil sunacak.