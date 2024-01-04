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    4. Sapasağlam girdi: 4 uzvunu kaybetmiş halde çıktı! Kabusa dönen ameliyat

    Sapasağlam girdi: 4 uzvunu kaybetmiş halde çıktı! Kabusa dönen ameliyat

    04.01.2024 10:39 | Son Güncelleme:
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    ABD'de bir kadın rutin böbrek taşı ameliyatı için gittiği hastanede enfeksiyon kaptı. Sapasağlam girdiği ameliyat sonucunda uyandığında dört uzvunu kaybettiğini gören 41 yaşındaki Lucinda Mullins'ın dünyası adeta başına yıkıldı.

    Sapasağlam girdi: 4 uzvunu kaybetmiş halde çıktı! Kabusa dönen ameliyat

    ABD'nin Kentucky eyaletinde yaşayan iki çocuk annesi Lucinda Mullins'ın hayatı girdiği rutin bir ameliyattan sonra tamamıyla değişti.

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    4 UZVUNU KAYBETTİ

    Mullins girdiği böbrek taşı ameliyatında enfeksiyon kapıp, sepsis geliştirdi.

    Talihsiz kadın öncelikle Stanford Fort Logan Hastanesi'ne ardından ise Kentucky Üniversitesi Hastanesi'ne götürüldü.

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    Fakat doktorlar zavallı kadının her iki bacağını ve kollarını kesmek zorunda kaldılar.

    Kabusa dönen operasyon sonrasında annesiyle ilgili gelişmeleri çocukları sosyal medya üzerinden paylaşıyor.

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