Sapasağlam girdi: 4 uzvunu kaybetmiş halde çıktı! Kabusa dönen ameliyat

ABD'nin Kentucky eyaletinde yaşayan iki çocuk annesi Lucinda Mullins'ın hayatı girdiği rutin bir ameliyattan sonra tamamıyla değişti.
Mullins girdiği böbrek taşı ameliyatında enfeksiyon kapıp, sepsis geliştirdi.
Talihsiz kadın öncelikle Stanford Fort Logan Hastanesi'ne ardından ise Kentucky Üniversitesi Hastanesi'ne götürüldü.
Fakat doktorlar zavallı kadının her iki bacağını ve kollarını kesmek zorunda kaldılar.
Kabusa dönen operasyon sonrasında annesiyle ilgili gelişmeleri çocukları sosyal medya üzerinden paylaşıyor.