Sapık milyarder davasında iğrenç 'ayak masajı' detayı

ABD'de kız çocuklarına cinsel saldırı, seks ticareti, insan kaçakçılığı ağı oluşturma suçlamalarından tutukluyken hücresinde ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein'ı ilk ifşa eden kurbanlardan olan Virginia Giuffre'nin henüz yayımlanmamış anıları mahkeme belgeleri arasına girmesinin ardından basına sızdı.

Donald Trump'ın Florida eyaletindeki Mar-a-Lago golf tesisinde 15 yaşında çalışırken kendisine yakınlık gösteren İngiliz sosyetesinin önde gelen ismi Ghislaine Maxwell'in isteğiyle Epstein'a masaj yaptığını, ardından Epstein-Maxwell'le üçlü ilişkiye zorlandığını ve Epstein tarafından seks kölesi olarak kullanıldığını anlatan Virginia Giuffre'nin anılarında Epstein aracılığıyla çok sayıda siyasetçi ve şöhretle nasıl tanıştığı da var.

Epstein'ın özel jetiyle bir uçuş sırasında tüm dünyada çok sevilen 'The Simpsons' çizgi dizisinin yaratıcısı ve yapımcısı Matt Groening'in sürpriz şekilde kendileriyle seyahat ettiğini belirten Virginia Giuffre, yazısına şöyle devam etti:

"Diziyi çok sevdiğimden çok heyecanlandım, çılgın bir hayranı gibi davranıp şovu yaratmanın nereden aklına geldiğinden karakterlerin kimden esinlendiğine dek her şeyi sordum. Bana Homer'in Bart'ın gırtlağını sıktığı çılgın baba-oğul sahneleri dışında tümüyle kendi ailesine dayandığını anlattı."