Mynet Trend

Sapık milyarderin hayali: Hamilelik çiftliği!

Cenk Karanlık Cenk Karanlık
İLGİNÇ HABERLER  | 02.08.2019 14:09 | Son Güncelleme

Seks amaçlı insan kaçakçılığı ve çocuk istismarıyla suçlanan tutuklu milyarder iş insanı Jeffrey Epstein'in tuhaf bir hayali ortaya çıktı.

Sapık milyarderin hayali: Hamilelik çiftliği!

ABD Başkanı Donald Trump'ın da yakın ilişkisi olduğu 66 yaşındaki ABD'li milyarder iş insanı Jeffrey Epstein, reşit olmayan kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı oluşturma suçlamasıyla 6 Temmuz günü tutuklanmıştı.

Savcıların "seri seks avcısı" olarak tanımladığı ABD'li iş insanının tuhaf hayali gündeme bomba gibi düştü.

Epstein, ABD'nin New Mexico eyaletindeki çiftliğinde 20 kadını özel yöntemlerle hamile bırakıp, insan ırkını geliştirmeyi amaçlıyordu.

ABD'nin New York kendinde tutuklu bulunan ve Sigrid Mc Cawley gibi ünlü avukatların savunduğu Epstein'in yargılanmasına Haziran 2020'de başlanabileceği ifade edildi.

Jeffrey Epstein'in 2002 ve 2005 yılları arasında New York ve Florida'daki evinde aralarında 14 yaşında reşit olmayan kızların da olduğu çok sayıda kişiye cinsel tacizde bulunduğu ortaya çıkmıştı.

Davaya bakan savcı, milyarderin istismarda bulunduğu reşit olmayan kızların, çalışanları ya da kurbanları tarafından bulunup getirildiğini açıklamış ve sapık milyarderin Manhattan'daki evinde çok sayıda uygunsuz fotoğraf ve kayıt bulunmuştu.

Davaya bakan savcılar Jeffrey Epstein için, "seri seks avcısı" tanımını kullandı ve milyarder iş insanının insan kaçakçılığı için özel araştırmacılar bile kiraladığını söylemiş ve Epstein hakkında hazırlanan iddianamede çalışanlarına ve kurbanlarına, getirdikleri her bir genç yaşta kız için yüzlerce dolar para verdiği detayına yer verilmişti.

Jeffrey Epstein'in bu şekilde kaç kişiyi insan kaçakçılığı ağının bir parçası haline getirdiği açıklanmazken FBI, sadece New York ve Florida'da yüzlerce kişiden bahsedilebileceği bilgisini vermiş, ilk duruşması geçtiğimiz pazartesi günü görülen davada
Epstein tüm suçlamaları reddetmişti.

Milyarder iş insanının 45 yıla kadar hapis cezası alabileceği belirtiliyor.

Manhattan'daki evde bulunan fotoğraflardaki bazı kişilerin yaşlarının oldukça küçük olduğu bilgisi verildi.

Evde bulunan CD'lerin üzerinde "Genç (İsim)+(İsim)", "Çıplak 1" ve "Çıplak kız fotoğrafları" gibi yazılar olduğu tespit edildi.

Seks amaçlı insan kaçakçılığı kapsamında araştırma yapılan evde ayrıca üzerinde kurbanların isimleri ve bilgilerinin de bulunduğu ses kayıtları da ele geçirildi.

Jeffrey Epstein reşit olmayan kızlardan masaj yapmaları, çıplak olmaları ve cinsel ilişki gibi taleplerde bulunduğu iddianamede yer aldı.

Geçtiğimiz haftalarda, Jeffrey Epstein'in 1992 yılında, bugün ABD Başkanı olan Donald Trump'ın 28 takvim kızı ile düzenlediği bir partiye katıldığı ortaya çıkmıştı.

DailyMail'de yer alan habere göre Epstein, organizasyonun davetsiz misafiri olarak partide yer aldı.

Trump'ın Florida eyaletindeki Mar-a-Logo Malikanesi'nde düzenlenen parti hakkında yıllar sonra konuşan takvim kızı yarışması American Dream Enterprise'ın yapımcısı George Houraney, Epstein ve Trump'ın partideki tek davetliler olduğunu söyledi.

Partiden hemen önce Trump ve Epstein'e, "Parti için birkaç yarışmacı ayarladım. Bu gece kim gelmek ister? 28 kız olacak" soran Houraney, Trump ve Epstein'in olumlu yanıt veren tek isimler olduğunu belirtti.

Bunun üzerine Houraney, Trump'a "Donald, bu VIP isimlerle yapılacak bir parti olacaktı ve şimdi bana sen Epstein'in dahil olduğunu söylüyorsun" dedi.

Houraney sözlerini, "Bak Donald, Epstein'i çok iyi tanıyorum. Genç kızlarla takılmasına izin veremem. Bu işe adımı koyuyorum.

Bilseydim hiç yapmaz ve bu skandala imza atmazdım" diyerek sürdürdü.

İlerleyen yıllarda Trump ve Epstein arasındaki arkadaşlık farklı bir noktaya evrildi ve Epstein, Trump'a bugünkü eşi olan Melania Trump'ı 2000 yılında Mar-a-Lago'da tanıştırdı.

Trump, Epstein hakkında geçtiğimiz günlerde sorulan bir soruya, "Onunla çok uzun süre önce bozuştuk. Onun meraklısı değilim. Söyleyeceklerim bundan ibaret" yanıtını vermişti.

Houraney'in o dönem ilişkisi olduğu Jill Harth, ABD Başkanı Trump'ın kendisini taciz ettiğini öne sürerek hukuki yollarla hakkını arayabileceği sinyalini vermişti.

Trump ise taciz iddiasını reddetmişti.

PARTNER Süper otomobillerden ilham aldı! Büyüleneceksiniz Süper otomobillerden ilham aldı! Büyüleneceksiniz
Marilyn Monroe'yu CIA öldürdü!Marilyn Monroe'yu CIA öldürdü!
Ortalığı birbirine kattılar! Koku içinde izledilerOrtalığı birbirine kattılar! Koku içinde izlediler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
hamilelik çiftliği epstein Sapık milyarder

En Çok Okunan Trend Haberler

Meteoroloji'den uyarı: Sağanak yağışlar geri dönüyor

Meteoroloji'den uyarı: Sağanak yağışlar geri dönüyor

Soyer, toplu sözleşmeyi işçilerle birlikte zıplayarak kutladı

Soyer, toplu sözleşmeyi işçilerle birlikte zıplayarak kutladı

Facebook açıkladı! Türkiye'yi hedef alan hesaplar kaldırıldı

Facebook açıkladı! Türkiye'yi hedef alan hesaplar kaldırıldı

Şüpheli ölüm! Koluna serum takılı halde bulundu

Şüpheli ölüm! Koluna serum takılı halde bulundu

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Uçakta ortalık karıştı! Ne sevgilisine acıdı ne laptopa

Uçakta ortalık karıştı! Ne sevgilisine acıdı ne laptopa

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Dehşet avladığı balık ile geldi

Dehşet avladığı balık ile geldi

Dehşete düşüren görüntüler! Yolun ortasında doktorlara saldırı

Dehşete düşüren görüntüler! Yolun ortasında doktorlara saldırı

Okuyucu Yorumları 1 yorum
Büyük devletsin büyük ne olduğuna bakmaz reşit olmayan kıza yan gözle baktınmı gözünü oyar, bizimkilerde islam namus falan diyip taciz tecavüzcülere destek veriyor, hükümettekilerin zihniyetinden bahsediyorum, bırak ensesi kalını normal yoldakine bile tacize tecavüze devam diyor...
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ağır metallerden oluşan bir öte gezegen keşfedildi

Ağır metallerden oluşan bir öte gezegen keşfedildi

Hırsızlık kamerada! Soyduğu iş yerinde çiğ köfte yedi

Pişkinliğin bu kadarı! Önce soydu sonra...

553 dolarlık elbise büyük bir soğan torbasına benzetildi!

553 dolara soğan çuvalı alır mısınız?

Aynı havalimanında ikinci kez bir yolcunun valizinden füze fırlatıcı çıktı

Aynı havalimanında ikinci kez bir yolcunun valizinden füze fırlatıcı çıktı

Bu kafe, sadece geri dönüştürülen malzemelerden oluşuyor!

Geri dönüştürülen malzemelerden kafe yaptılar!

Çayda mahsur kalan yavru köpeği vatandaş kurtardı

O halde görünce dayanamadı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.