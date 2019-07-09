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Sapık milyarderin kan donduran tuzağı

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İLGİNÇ HABERLER  | 09.07.2019 10:31 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump'ın da yakın ilişkisi olduğu 66 yaşındaki ABD'li milyarder iş insanı Jeffrey Epstein, reşit olmayan kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı oluşturma suçlamasıyla tutuklandı.

Sapık milyarderin kan donduran tuzağı

Jeffrey Epstein'in 2002 ve 2005 yılları arasında New York ve Florida'daki evinde aralarında 14 yaşında reşit olmayan kızların da olduğu çok sayıda kişiye cinsel tacizde bulunduğu ortaya çıktı.

Davaya bakan savcı, milyarderin istismarda bulunduğu reşit olmayan kızların, çalışanları ya da kurbanları tarafından bulunup getirildiğini açıkladı.

Geçtiğimiz cumartesi günü tutuklanan Jeffrey Epstein'in Manhattan'daki evini polis bastı ve evde çok sayıda uygunsuz fotoğraf bulundu.

Fotoğraflardaki bazı kişilerin yaşlarının oldukça küçük olduğu bilgisi verildi.

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Evde bulunan CD'lerin üzerinde "Genç (İsim)+(İsim)", "Çıplak 1" ve "Çıplak kız fotoğrafları" gibi yazılar olduğu tespit edildi.

Seks amaçlı insan kaçakçılığı kapsamında araştırma yapılan evde ayrıca üzerinde kurbanların isimleri ve bilgilerinin de bulunduğu ses kayıtları da ele geçirildi.

Davaya bakan savcılar Jeffrey Epstein için, "seri seks avcısı" tanımını kullandı ve milyarder iş insanının insan kaçakçılığı için özel araştırmacılar bile kiraladığını söyledi.

İddianamede, Jeffrey Epstein'in çalışanlarına ve kurbanlarına, getirdikleri her bir genç yaşta kız için yüzlerce dolar para verdiği detayına yer verildi.

Jeffrey Epstein'in reşit olmayan kızları özellikle istediği ve bu kızların seks amaçlı insan kaçakçılığı ağının parçaları haline getirdiği belirtildi.

Epstein'in bu şekilde kaç kişiyi insan kaçakçılığı ağının bir parçası haline getirdiği açıklanmazken FBI, sadece New York ve Florida'da yüzlerce kişiden bahsedilebileceği bilgisini verdi.

Jeffrey Epstein reşit olmayan kızlardan masaj yapmaları, çıplak olmaları ve cinsel ilişki gibi taleplerde bulunduğu iddianamede yer aldı.

İlk duruşması geçtiğimiz pazartesi günü görülen davada Jeffrey Epstein suçlamaları reddetti.

İkinci duruşması 15 Temmuz Pazartesi gününe ertelenen davada, Jeffrey Epstein'in tutuklu olarak yargılanmasına hükmedildi.

Tutuklu yargılama sebebi, Jeffrey Epstein'in kurbanları ve tanıkları tehdit edebileceği ve firar edebileceği ihtimali olarak aktarıldı.

Jeffrey Epstein'in avukatı suçlamalara ilişkin bir açıklama yapmadı.

Cumartesi günü tutuklanan milyarder iş insanı 45 yıl hapis cezası alabilir.


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Anahtar Kelimeler:
milyarder PEDOFİLİ Sapık JEFFREY EPSTEİN

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