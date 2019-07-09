Sapık milyarderin kan donduran tuzağı

Jeffrey Epstein'in 2002 ve 2005 yılları arasında New York ve Florida'daki evinde aralarında 14 yaşında reşit olmayan kızların da olduğu çok sayıda kişiye cinsel tacizde bulunduğu ortaya çıktı.

Davaya bakan savcı, milyarderin istismarda bulunduğu reşit olmayan kızların, çalışanları ya da kurbanları tarafından bulunup getirildiğini açıkladı.

Geçtiğimiz cumartesi günü tutuklanan Jeffrey Epstein'in Manhattan'daki evini polis bastı ve evde çok sayıda uygunsuz fotoğraf bulundu.

Fotoğraflardaki bazı kişilerin yaşlarının oldukça küçük olduğu bilgisi verildi.

Evde bulunan CD'lerin üzerinde "Genç (İsim)+(İsim)", "Çıplak 1" ve "Çıplak kız fotoğrafları" gibi yazılar olduğu tespit edildi.

Seks amaçlı insan kaçakçılığı kapsamında araştırma yapılan evde ayrıca üzerinde kurbanların isimleri ve bilgilerinin de bulunduğu ses kayıtları da ele geçirildi.

Davaya bakan savcılar Jeffrey Epstein için, "seri seks avcısı" tanımını kullandı ve milyarder iş insanının insan kaçakçılığı için özel araştırmacılar bile kiraladığını söyledi.