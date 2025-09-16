Küçük kız yıllarca taciz edildi! FBI suçlunun öz annesi olduğunu ortaya çıkardı

Bir kız öğrenci, günde sekiz saate kadar süren çevrimiçi tacize maruz kaldı. Troller, kız öğrenciyi kendi hayatına son vermeye teşvik ediyordu. FBI soruşturması, tacizcinin kız öğrencinin öz annesi olduğunu ortaya çıkardı.

44 yaşındaki Kendra Licari, 13 yaşında olan kızı Lauryn ve Lauryn'in erkek arkadaşı Owen McKenny'i iki yıl boyunca taciz etti. Netflix belgeseline konu olan rahatsız edici olay çocukların Ekim 2020'de bilinmeyen bir numara tarafından grup sohbetine eklenmesiyle başladı.

Kendra, öz kızı Lauryn'e "Hemen kendini öldür, orsp. Sen ölsen hayatı daha iyi olurdu." şeklinde ilk mesajını attı. "Artık senden hoşlanmıyor ve bir süredir de hoşlanmıyor. Beni istediği çok açık. Gülüyor, gülümsüyor ve saçlarıma dokunuyor," diye devam ediyordu." diyerek mesajlarına devam etti.

"DÜZ KIÇINI KİMSE GÖRMEK İSTEMEZ"

Lauryn, belgeselde zorbalığın günlük hayatına yansıdığını belirterek, "Okula ne giyeceğimi sorguluyordum. Kesinlikle kendimle ilgili düşüncelerimi etkiliyordu." dedi. Zamanla taciz daha da kötüleşti. Bir mesajda Lauryn'e 'köprüden atla' denilirken, diğerlerinde şöyle yazıyordu: "Tayt giyme, kimse senin anoreksik düz kıçını görmek istemez."

Tacizlerin sona ereceğini uman Owen, ilişkilerini bitirdi ancak Lauryn'e yönelik saldırılar daha da arttı. FBI olaya dahil olunca şok edici gerçek ortaya çıktı. İrtibat görevlisi Peter Bradley, mesajlara bağlı IP adreslerinin Kendra'nın cihazlarına kadar uzandığını tespit etti. Kanıtlar kendisine sunulduğunda mesajların çoğunu kendisinin gönderdiğini itiraf etti. Mahkemeye çıkarılan tacizci anne, 19 ay ile beş yıl arasında hapis cezasına çarptırıldı. Lauryn ile şahsen görüşmesi yasaklandı.

Belgeseli Bilinmeyen Numara: Lisede Mesaj Skandalı ismiyle Netflix'te izleyebilirsiniz.