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Timsah Celil olarak tanındı! Cinsiyet değişimi sonrası adını da değiştirdi! "Sen bir travestiysen bir fantezi ürünüsün..."

20.10.2022 10:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çukur dizisindeki Timsah Celil rolüyle tanınan oyuncu Ahmet Melih Yılmaz, cinsiyet değişimi sonrası adını Meli Bendeli yaptı. Katarsis'e katılan Meli, özel hayatında ve sektörde ötekileştirilme öyküsünü anlattı. Tüyleri diken diken eden sözlere imza atan oyuncu, "Beni rahat bırakın hayatımı yaşayayım" dedi. Oyuncu "Sana söyledikleri şey sen bir travestiysen bir fantezi ürünüsün, en fazla birinin metresi olursun" diyerek yaşadığı hayal kırıklığını anlattı.

Timsah Celil olarak tanındı! Cinsiyet değişimi sonrası adını da değiştirdi! "Sen bir travestiysen bir fantezi ürünüsün..."

Katarsis’te Gökhan Çınar’ın bu haftaki konuğu “Çukur” dizisindeki Timsah Celil rolüyle milyonlara ulaşan Ahmet Melih Yılmaz oldu. Cinsiyet değiştiren Yılmaz adını da Meli Bendeli yaptı.

Meli Bendeli açıklamalarıyla tüyleri diken diken etti. Timsah Celil rolüyle büyük beğeni toplayan oyuncu yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

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"Eleştiri de bir süre sonra kabul ediyorsun. Gündüz bu kadar ötelenip gece bu kadar rağbet gören bir şey görmedim. Gündüz itin g... sokuyorlar gece baş tacı oluyorsun. Kendini nereye koyacağını bilmiyorsun. Ama bana hâlâ Timsah diyorlar severek yaptığım bir iş. Keşke bütün trans kadınlar tereddüt etmeden çıkabilseler benim avantajım tanınmak."

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Meli Bendeli olarak hayatına devam eden oyuncu Ahmet Melih Yılmaz olan halini gördüğüne dair hissini "Sanki başka biri ben değilim" dedi.

"EN FAZLA BİRİNİN METRESİ OLURSUN"

Oyuncu Meli Bendeli konuşmasının bir yerinde duygusal anlar yaşadı. Oyunculuğu aşkla yaptığını söyleyen ünlü oyuncu "Beni Timsah ile tanırlar ama çok dizi, tiyatro oyununda yer aldım" dedi.

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"Huzurumu geri istiyorum" diyen Meli Bendeli duygularını şöyle anlattı:

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"Benim dönüşüm sürecinden sonraki ilk hayal kırıklığım bu oldu; mutlu olamazsın diyorlardı. Elini tutacaksın da sokaklarda dolaşacaksın... Sana söyledikleri şey sen bir travestiysen bir fantezi ürünüsün, en fazla birinin metresi olursun. Bunun hayal kırıklığını yaşıyorum" dedi.

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"BEN DON GİYECEĞİM DİYE Mİ..."

Timsah olarak tanınan oyuncu "Ben kadın değilim bu üçüncü bir cins. Lütfen sapıklıklarınızı üçüncü cinsime bulaştırmayın. Ben travesti oldum diye herkesle her b.. yemeyeceğim. Mesaj kutum korkunç gördükçe boğuluyorum. Hayal kırıklığı... Lütfen sapıklıklarınızı uzaklarda yaşayın. Ben sizin fetişistiniz değilim bu yüzden mi babamı hasta ettim. Ben don giyeceğim diye mi hasta oldu. Ne münasebet!" dedi.

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