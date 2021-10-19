Sarah Hyland, nişanlısıyla cinsel ilişkiye girememesinin nedenini açıkladı

Sarah Hyland, adını ödüllü komedi dizisi Modern Family ile duyurdu. Bazı dizi ve film projelerinde yer alsa da Modern Family dizisindeki kadar başarılı olmayan 30 yaşındaki oyuncu, yeni bir televizyon programına başladı. Sarah Hyland, bir süredir Wells Adms ile nişanlı.

30 yaşındaki eski Modern Family oyuncusu Ellentube’da yayınlanan Lady Parts adlı programın son bölümünde seks hayatı hakkında konuştu. “Seks sevinci” olarak açıklanan bölümün konuları arasında Cara Delevingne ve Whitney Cummings gibi isimler yer alıyor.

3 AY BEKLEDİLER

Just Jared’in haberine göre; Sarah Hylan, “Nişanlım ve ben, ilk cinsel ilişkimiz için 3 ay beklemek zorunda kaldık. Çünkü tıbbi olarak benim için izin verilmedi” dedi. Böbrek anomalileri yaşayan 30 yaşındaki oyuncu daha önce iki kez böbrek nakli olmuştu.

Programdaki diğer konuklar bu durumun çok romantik olduğu ve ilişkilerinde tutkuyu arttırmış olabileceği yönünde yorumlarda bulundu.



