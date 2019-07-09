Sarah Paulson “American Horror Story”e veda etti

Her sezon korku sinemasının farklı bir türünü işleyen American Horror Story’nin dokuzuncu sezonuyla ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı. Serinin demirbaş oyuncularından Sarah Paulson, Ryan Murphy ve Brad Falchuk ikilisinin yarattığı American Horror Story’nin yeni sezonunda yer almayacağı ortaya çıktı. Dizinin ilk sekiz sezonunda gösterdiği performansla beş kez Emmy’ye aday gösterilen Sarah Paulson, American Horror Story: 1984 sezonunda rol almayacak. Paulson’la birlikte tüm American Horror Story sezonlarında rol alan bir diğer oyuncu olan Evan Peters’ı da yeni sezonda göremeyeceğiz.

Fx’in “Mrs. America” dizisinde rol alan Paulson’ı, “Run”, “The Goldfinch” ve “Abominable,” filmlerinde izleyeceğiz. American Horror Story’nin dokuzuncu sezonu, prömiyerini eylülde yapacak.



