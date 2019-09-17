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54 saat yüzdü, Manş'ı 4 kez üst üste hiç durmadan geçti!

BBC BBC
17.09.2019 10:12 | Son Güncelleme

Bir yıl önce meme kanseri tedavisini tamamlayan Amerikalı maraton yüzücüsü Sarah Thomas, İngiltere ile Fransa'yı ayıran Manş Denizi'ni hiç durmadan dört kez geçerek dünya rekoru kırdı.

54 saat yüzdü, Manş'ı 4 kez üst üste hiç durmadan geçti!

37 yaşındaki Thomas, Pazar sabahı erken saatlerde İngiltere'nin Dover kasabasından başladığı rekor denemesini, bu sabah 54 saat 10 dakika tamamladı.

Thomas'ın rekor denemesinde yaklaşık 128 kilometre yüzmesi planlanmıştı. Fakat güçlü akıntı nedeniyle mesafe 209 kilometreye çıktı.

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Kasım 2017'de kanser teşhisi konulan Thomas, rekorunu kanserden kurtulan tüm kişilere adadığını söyledi.

Şimdiye kadar Manş Denizi'ni hiç durmadan üst üste üç kez yüzerek dört kişi geçti.

Thomas 2007, 2012 ve 2016 yıllarında da Manş'ı üst üste üç kez yüzerek geçmişti.


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Anahtar Kelimeler:
sarah thomas Fransa yüzücü manş

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