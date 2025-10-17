Saran Döneminin İlk Mesajı: Netlik Yerine Soru İşaretleri

45 dakika bu kadar kişiye göre bence az bir süreydi. Kabul ediyorum Kulüpler Birliği toplantısına katılacağınızdan süre az kaldı ama belki basın toplantısı daha erkene alınabilirdi. Toplantının verimliliğine bakarsak, netlikten bence biraz uzaktı. Sadettin beyin gerçekten iyi niyetle bir toplantı gerçekleştirdiğini ama kafalardaki soru işaretlerini giderdiğini pek sanmıyorum. Neden peki?

1- Yakın dönemin en çok tartışılan konularından olan İrfan Can ve Cenk Tosun’un kadro dışı kalması üzerine 'Kol kırılır yen içinde kalır. Özelimizi paylaşmayacağım' dedi. Spor kamuoyundaki Archie Brown ile tartışmaları iddialarına doğru ya da yanlış demedi! Bu bir soru işaretli konu…

2- Teknik direktör Tedesco için ‘‘Babamın oğlu da değil. Oyuncular arkasında olduğu için ben de ona şans tanınmasını düşündüm ve arkasında duracağız.’’ dedi. Oyuncular arkasında olmasa gönderecek miydiniz yani sayın başkan bu dediğiniz o anlama mı gelmeli? Şahsi fikrim, şans tanınması lafından çıkarımım önümüzdeki 1.5-2 aylık süreç hoca için çok kritik.

3- Kerem Aktürkoğlu’nun sözleşmesi için ‘‘İnceledik. Uefa’ya bilgi verdik. Bizim için sorun yok’’ dedi ama sayın başkandan daha detayı bir açıklama beklerdim bu konuda. Mesela Galatasaray başkanı Dursun Özek’in Kerem konusundaki iddialarına bir cevap. Federasyonun çalışma başlatıp başlatmadığı ve en önemlisi Hakan Safi’nin bu sözleşmenin neresinde yer aldığı. Bence bir flu konu daha.

4- Jhon Duran’ın sakatlığı konusunda gündemdeki iddiaları ne yalanladı ne doğruladı. Bu oyuncu kronik mi yoksa gerçekten sakat mı? Suudi Arabistan’da da bu sebepten dolayı mı yollar ayrılmak istendi? MR görüntülerine dair sakatlığının tam olarak ne olduğu konusunda da bir açıklık duyamadım. Sahalara ne zaman dönebilecek mesela cevap yok…

Sonuç olarak keşke daha açık bir basın toplantısı olabilseydi. Ben akreditasyon yasağının kalkmasına gerçekten çok sevindim. Bu konuda sayın başkan ve ekibine tebrik ve teşekkür ederim. Her görüşten basın mensubu içerde olmalı, olabilmeli. Fakat sizin ilk basın toplantınız ise bu kadar medya mensubunun da geldiğini düşünürsek biraz daha uzun ve daha net sözlerle yapılmış bir toplantı olabilirdi. İlktir hata olabilir, eksik olabilir ama iyi niyet çerçevesinde bir toplantıydı. Sonrakilere ışık olması dileğiyle…