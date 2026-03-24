Saray aşçılarının gizli tarifiydi! İşte o meşhur Osmanlı yemeği: Mutancana

Osmanlı saray mutfağının en özel lezzetlerinden biri olan mutancana, yüzyıllar boyunca yalnızca seçkin sofralarda yer aldı. Et ile meyvenin eşsiz uyumunu buluşturan bu yemek, hem tatlı hem tuzlu aromasıyla damaklarda unutulmaz bir iz bırakıyor. Kökeni Osmanlı İmparatorluğu dönemine dayanan mutancana, bugün yeniden keşfedilerek mutfaklarda hak ettiği değeri görüyor. İşte mutancana tarifi...

Saray aşçılarının gizli tarifiydi! İşte o meşhur Osmanlı yemeği: Mutancana
Sedef Karatay Bingül

Mutancana, Osmanlı döneminde özellikle padişah sofralarında sunulan, tatlı ve tuzlu lezzetlerin dengeli birleşimiyle öne çıkan bir yemektir.

Kuzu eti, kuru meyveler ve aromatik baharatlarla hazırlanan bu yemek, dönemin zengin mutfak kültürünü yansıtan en özel tariflerden biri olarak bilinir.

Saray aşçıları tarafından özenle hazırlanan mutancana, hem besleyici hem de gösterişli sunumuyla dikkat çekerdi.

Saray aşçılarının gizli tarifiydi! İşte o meşhur Osmanlı yemeği: Mutancana 1

SARAY MUTFAĞINDAN GÜNÜMÜZE UZANAN LEZZET

Mutancana, Fatih Sultan Mehmet'in en sevdiği yemek olarak bilinir. Saray sofralarında sıkça yer alan yemeklerden biri olarak biliniyor.

Kuzu eti, kuru meyveler ve bal ile hazırlanan mutancana; hem besleyici hem de aromatik yapısıyla dikkat çekiyor. O dönemlerde hem enerji verici hem de şifa kaynağı olarak görülen bu yemek, özellikle özel davet sofralarının vazgeçilmeziydi.

MUTANCANA İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

  • 500 gr kuşbaşı kuzu eti
  • 8-10 adet arpacık soğanı
  • 1 avuç badem
  • 5-6 adet kuru kayısı
  • 5-6 adet kuru incir
  • 1 avuç çekirdeksiz siyah kuru üzüm
  • 1 yemek kaşığı bal
  • 2 bardak sıcak su
  • 1 çorba kaşığı un
  • 2 çorba kaşığı tereyağı
  • Tuz

OSMANLI USULÜ MUTANCANA NASIL YAPILIR?

Öncelikle bademler sıcak suda kısa süre haşlanır ve kabukları soyulur. Ardından tereyağı tencerede eritilir ve kuşbaşı doğranmış kuzu eti eklenerek iyice kavrulur.

Et suyunu salıp çekmeye yakın, arpacık soğanları bütün halde ilave edilir ve birlikte kavrulmaya devam edilir.

Bu aşamada un eklenerek karıştırılır. Üzerine sıcak su ilave edilip tencerenin kapağı kapatılır ve etler yumuşayana kadar pişirilir.

Ayrı olarak doğranan kuru kayısılar, üzüm ve bademlerle birlikte yemeğe eklenir. Bir süre daha pişirildikten sonra bal ve tuz ilave edilerek lezzet dengesi sağlanır.

Öte yandan şerit halinde doğranan kuru incirler ayrı bir tavada hafifçe kavrulur. Servis aşamasında yemeğin üzerine eklenerek sunum tamamlanır.

Saray aşçılarının gizli tarifiydi! İşte o meşhur Osmanlı yemeği: Mutancana 2

TATLI VE TUZLUNUN EŞSİZ DENGESİ

Mutancana, klasik et yemeklerinden farklı olarak meyvelerle zenginleştirilmiş yapısıyla öne çıkıyor. Bu yönüyle Osmanlı mutfağının incelikli damak zevkini günümüze taşıyan en özel tariflerden biri olarak kabul ediliyor.

Yemeğin en belirgin özelliği, et ile meyvenin aynı tabakta buluşmasıdır. Kuru kayısı, erik, üzüm gibi meyveler; kuzu etinin yoğun lezzetiyle birleşerek damakta unutulmaz bir tat bırakır. Tarçın, karanfil ve bal gibi malzemeler ise yemeğe hafif bir tatlılık ve derin aroma kazandırır. Bu yönüyle mutancana, klasik et yemeklerinden oldukça farklı bir deneyim sunar.

Saray aşçılarının gizli tarifiydi! İşte o meşhur Osmanlı yemeği: Mutancana 3

GÜNÜMÜZDE YENİDEN KEŞFEDİLİYOR

Son yıllarda Osmanlı mutfağına olan ilginin artmasıyla birlikte mutancana da yeniden popülerlik kazanmaya başladı. Restoran menülerinde ve gastronomi etkinliklerinde sıkça yer bulan bu tarihi yemek, geçmişin zengin mutfak mirasını günümüze taşıyor.

Hem farklı lezzetler denemek isteyenler hem de tarih kokan tariflere ilgi duyanlar için mutancana, sofralara eşsiz bir alternatif sunuyor.

