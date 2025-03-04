Saraya rest üstüne rest! Meghan Markle ailesinin yeni soyadını açıkladı... O ismin hikayesi dikkat çekti

İnsanlar eski aktris Meghan'ı, Harry ile evlendikten sonra bile yıllarca Markle olarak çağırıyordu. Ancak Meghan, Kraliyet Ailesi'nin bir üyesi olarak bu soyadını bıraktı. Yani artık resmi bir soyadına sahip değil.

Prens Harry ise resmi unvanını kullanmaya devam ediyordu ve Sussex Dükalığı Prens Harry olarak biliniyor. Kraliyetten ayrılmalarına rağmen, Kraliçe II. Elizabeth'in vefatının ardından, çocukları Archie ve Lilibet de Prens ve Prenses unvanlarını aldılar.

NETFLİX PROGRAMINDA AÇIKLADI

Ancak şimdi Amerika'da yaşayan çift, günlük yaşam için daha pratik bir şeylere ihtiyaç duyduklarına karar verdiler. Netflix'teki "With Love, Meghan" adlı programının hemen öncesinde PEOPLE dergisine konuşan Meghan, ailenin unvanlarını soyadlarıyla değiştirdiklerini söyledi.

Meghan, bu isim paylaşımını Harry ile olan aşkı güçlendireceğini ve daha çok aile gibi hissedeceklerini açıkladı.