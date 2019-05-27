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Saraybosna'nın ramazan geleneği: Kadınlar mukabelesi

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SEYAHAT  | 27.05.2019 11:52 | Son Güncelleme

Bosna Hersek'in asırlardır korunan ramazan geleneklerinden kadınlar mukabelesi, başkent Saraybosna'daki tarihi Hacı Camisi'nde devam ediyor.

Saraybosna'nın ramazan geleneği: Kadınlar mukabelesi
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Bosna'daki savaş yıllarında verilen zorunlu aranın ardından 12 yıl önce yeniden okunmaya başlanan kadınlar mukabelesi, bu yıl da onlarca kadını bir araya getiriyor.

Saraybosnalı 10 kadın hafızın her gün öğle namazının ardından okuduğu mukabeleyi takip etmek için şehrin dört bir yanından kadınlar tarihi camide buluşuyor.

Mukabele okuyan kadın hafızlardan Ehlimana Godinjak, Hacı Camisi'ndeki kadınlar mukabelesinin Bosna'daki savaştan önce de okunduğunu anlattı. Godinjak, "Bu yıl 12. yılımız. Mukabele okuyan kadın hafızlardan bazıları 12 yıldır burada. Kur'an okuyarak Allah'a daha da yakınlaşıyoruz." diye konuştu.

Kadınlara özel mukabelenin Saraybosna'da sadece Hacı Camisi'nde okunduğunu aktaran Godinjak, kadınlar mukabelesi geleneğinde bu caminin bir başlangıç noktası olduğunu, kadın hafızların daha sonra bunu diğer şehirlerde de yapmaya başladığını ifade etti.

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'RAMAZANI HİSSETMEK İÇİN SARAYBOSNA'YA GELMELİSİNİZ'

Mukabeleye 12 yıldır katılan Mubera Muhasilovic de savaş zamanı kesintiye uğrayan mukabele geleneğinin 12 yıldır sürdürüldüğünü söyledi. Muhasilovic, "Kadınlar mukabelesini ramazan ayının yenilikçi yüzü şeklinde değerlendiriyorum. Zira kadınlar olarak biz mukabelede yeniden doğduğumuzu hissediyoruz." ifadelerini kullandı.

Muhasilovic, kadınlar mukabelesine katılımın her yıl arttığını belirtti.

İskoçya'nın Glasgow şehrinden mukabeleye katılmak için gelen Madinah Javed de İskoçya'da hukuk eğitimi aldığını kaydetti. İskoçya'da çocuklara Kur'an-ı Kerim eğitimi verdiğini aktaran Javed, "Kur'an-ı Kerim benim için her zaman özel oldu." dedi.

Glasgow'daki bir katedralde Kur'an-ı Kerim'den ayet okuduğunu da anlatan Javed, "Bosna Hersek'e geçen yıl da geldim. Ramazanı hissetmek için Saraybosna'ya gelmelisiniz." diye konuştu.

Javed, Avrupa'da Müslüman olmanın en güzel örneğinin Bosna Hersek'te yaşandığını vurgulayarak, "Saraybosna'da ezan sesini duymak paha biçilemez. Benim için çok özel bir yer. Kadınlar mukabelesi de çok güzel. Buradaki kadınların Kur'an-ı Kerim okuması inanılmaz." şeklinde konuştu.

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Kadınlar mukabelesi geleneğinin sürdürüldüğü Hacı Camisi, Vekil Harç tarafından 1541 ila 1561 yılları arasında inşa edildi. Cami geçmiş yıllarda, Saraybosna'dan hacca giden hacı adaylarının uğurlama yeri olarak da kullanılıyordu.

Saraybosna'da 1697'de yaşanan büyük yangında hasar gören cami mahalle sakinleri tarafından onarılarak yeniden ibadete açıldı.
(AA)

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Anahtar Kelimeler:
ramazan ayı Bosna Hersek saraybosna

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