Saraybosna'nın ramazan geleneği: Kadınlar mukabelesi

Bosna'daki savaş yıllarında verilen zorunlu aranın ardından 12 yıl önce yeniden okunmaya başlanan kadınlar mukabelesi, bu yıl da onlarca kadını bir araya getiriyor.

Saraybosnalı 10 kadın hafızın her gün öğle namazının ardından okuduğu mukabeleyi takip etmek için şehrin dört bir yanından kadınlar tarihi camide buluşuyor.

Mukabele okuyan kadın hafızlardan Ehlimana Godinjak, Hacı Camisi'ndeki kadınlar mukabelesinin Bosna'daki savaştan önce de okunduğunu anlattı. Godinjak, "Bu yıl 12. yılımız. Mukabele okuyan kadın hafızlardan bazıları 12 yıldır burada. Kur'an okuyarak Allah'a daha da yakınlaşıyoruz." diye konuştu.

Kadınlara özel mukabelenin Saraybosna'da sadece Hacı Camisi'nde okunduğunu aktaran Godinjak, kadınlar mukabelesi geleneğinde bu caminin bir başlangıç noktası olduğunu, kadın hafızların daha sonra bunu diğer şehirlerde de yapmaya başladığını ifade etti.

'RAMAZANI HİSSETMEK İÇİN SARAYBOSNA'YA GELMELİSİNİZ'

Mukabeleye 12 yıldır katılan Mubera Muhasilovic de savaş zamanı kesintiye uğrayan mukabele geleneğinin 12 yıldır sürdürüldüğünü söyledi. Muhasilovic, "Kadınlar mukabelesini ramazan ayının yenilikçi yüzü şeklinde değerlendiriyorum. Zira kadınlar olarak biz mukabelede yeniden doğduğumuzu hissediyoruz." ifadelerini kullandı.