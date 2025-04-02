Sarayda Büyük Barış Çabası: "Kate, Kral Charles Ölmeden Bu İşi Çözmelisin!"

Son dönemde saray kulislerinde konuşulanlara göre, Galler Prensesi, uzun süredir mesafeli olduğu kayınbiraderi Prens Harry ile özel bir buluşma ayarlayarak yıllardır süren küskünlüğü sonlandırmak için bir adım attı.

Kraliyet ailesinin bu hazin ayrılığını sona erdirmek isteyen Kate, eşi Prens William’ı da bu sürece dâhil etmeye çalıştı.

Söylenenlere göre Kate, Harry’nin yokluğundan derin bir üzüntü duyuyor. Bu sebepten, birkaç ay önce Harry ile irtibata geçerek, onun İngiltere ziyaretini öğrenmiş ve ailesinin yarıyıl tatili için Mustique Adası’na gideceğini haber vermiş. Gözlerden uzak olan bu tatilin, Harry için ailesiyle baş başa kalmak adına mükemmel bir fırsat olacağını düşünmüş.

Bir saray kaynağı durumu, “Kate, Harry ile konuşurken tatil planlarından bahsetti ve bu buluşmanın her iki taraf için de iyi olabileceğini düşündü. İngiltere’ye geldiğinde sürekli gözlerin üzerinde olmasından rahatsız olan Harry için bu ortam daha samimi bir fırsat sunabilirdi.” diye anlatmış.

Prens Harry’nin Archie (5) ve Lilibet (3) adında iki çocuğu bulunuyor. Ancak iddialara göre, o bu görüşmeye tek başına katıldı. Kaynaklar, Harry’nin daveti kabul ettiğini fakat kesin geliş tarihini Kanada’da düzenlenen Invictus Oyunları bitene kadar netleştirmediğini söylüyor. “Her şey son anda belli oldu. Harry, oyunlar sona erdikten sonra apar topar yola çıktı ve Kate ile William’ın konakladığı yere yakın bir villada kaldı.”

Galler ailesi 13 Şubat’ta Mustique’e gitmişti, Harry ise 16 Şubat’ta onlara katıldı. Kaynaklara göre, Kate, Harry’yi gelişinin ertesi günü öğle yemeğine davet etti. Başlangıçta mesafeli ve tedirgin görünen Harry, çocuklarla vakit geçirdikçe rahatladı ve akşam geç saatlere kadar aileyle birlikte vakit geçirdi.

Ancak aktarılanlara göre, William oldukça mesafeli ve soğuk bir tavır sergiledi; “William, görüşme boyunca gayet soğuk ve çekimserdi, Harry ile samimi bir diyalog kurmaktan kaçındı.” Kate ise zaman zaman duygusallaşarak gözyaşlarına hâkim olamadı. Harry’nin yokluğunun ailede nasıl bir boşluk yarattığını bir kez daha hissetti.

Kate’in arzusu, kardeşlerin arasındaki bu dargınlığa bir son verilmesi ve Harry’nin bir şekilde yeniden aileye dâhil olmasıydı. Ne var ki Harry, bu görüşmede umduğu sıcak karşılamayı bulamadığını hissederek ABD’ye döndü. William’ın Harry'ye özellikle de eşi Meghan Markle'a karşı yumuşaması için daha fazla zaman gerekiyor gibi gözüküyor.

Fakat Kate için mesele artık sadece geçmiş hesaplaşmaları geride bırakmak değil, bir aile olarak yeniden bir arada olabilmekti. Geçtiğimiz ocak ayında sağlığına kavuştuğunu açıklayan Kate’in, bu zor süreci atlattıktan sonra hayata bakış açısının değiştiği ve artık küslüklerin, kırgınlıkların ne kadar manasız olduğunu daha iyi idrak ettiği söyleniyor.

Kaynaklara göre ise Kate’i asıl endişelendiren şey ise çok daha derin bir mesele. Prenses, William ile Harry arasındaki bu gerilimin, bir gün kendi üç çocuğu arasında da yaşanmasından kaygı duyuyor.