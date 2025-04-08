Sarhoş eve geldi, çantasındaki gizemli nesneyi görünce şok geçirdi! Ne olduğu sonradan ortaya çıktı

Gece gittiği klüpte çok sarhoş olan kadın, gecenin sabahında çantasında tuhaf bir nesne buldu. Gördüğü şeyin ne olduğunu anlayamayan kadın şaşkınlık yaşadı.

Genç kadın, silindir şeklinde yay gibi olan nesnenin fotoğrafını paylaşarak, takipçilerine çantasında bulduğu nesnenin ne olduğunu sordu. Birçok kullanıcı geldikten sonra gizemli nesnenin ne olduğu ortaya çıktı.

TUVALET TUTUCUSU ÇIKTI

Sosyal medyadan gelen yorumlar sonucunda nesnenin aslında bir tuvalet tutucusu olduğu ortaya çıktı. Bazıları ise esprili bir dille, "Altın bir tuvalet kağıdı tutucusu! Kraliyet ailesinden mi çaldın?" yorumlarında bulundu.