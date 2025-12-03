Sarhoş rakun ortalığı savaş alanına çevirdi!

ABD’nin Virginia eyaletindeki Ashland bölgesinde yer alan bir dükkan gece yarısı tavan arasından içeri düşen rakun, tarafından talan edildi.

SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

Rakun, viski ve şarap şişelerini aşağı savurdu. Birçok şişeyi kırdı, alkol zemine yayıldı ve dükkan adeta savaş alanına döndü. Sabah dükkanı açan çalışanlar, tuvalette sızıp kalan rakunla yüz yüze geldi.

Hanover Hayvan Kontrol biriminden Samantha Martin "Rakunları severim, gerçekten eğlenceli hayvanlar. Bu arkadaş tavandan içeri düşmüş ve tam bir çılgınlığa girişmiş. Ne bulduysa içmiş." sözleriyle yaşadığı şoku anlattı. Rakun dükkandan alınarak doğaya bırakıldı.