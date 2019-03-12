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Sarhoş sürücünün neden olduğu kaza kamerada

Demir Zeybu Demir Zeybu
İLGİNÇ HABERLER  | 12.03.2019 14:02 | Son Güncelleme

Rusya’da sarhoş sürücünün hatalı dönüşü kazaya neden oldu. Sinyal vermeden sola dönüş yapan sürücü, karşı şeritten gelen motosikletlinin araca çarparak yaralanmasına neden oldu.

Kaza, Rusya’da yer alan Krasnodar Krayı’na bağlı Syavyansk-na-Kubani şehrinde bulunan bir caddede meydana geldi. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Sarhoş sürücünün, sinyal vermeden, hatalı bir şekilde sola yaptığı dönüş, karşı şeritten hızla gelen motosikletlinin araca çarpmasına neden oldu.

Kaza sonucu yaralanan motosikletli sürücü çevredekilerin yardımıyla hemen hastaneye kaldırıldı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
rusya kaza sarhoş

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