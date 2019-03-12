Sarhoş sürücünün neden olduğu kaza kamerada

Kaza, Rusya’da yer alan Krasnodar Krayı’na bağlı Syavyansk-na-Kubani şehrinde bulunan bir caddede meydana geldi. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Sarhoş sürücünün, sinyal vermeden, hatalı bir şekilde sola yaptığı dönüş, karşı şeritten hızla gelen motosikletlinin araca çarpmasına neden oldu.
Kaza sonucu yaralanan motosikletli sürücü çevredekilerin yardımıyla hemen hastaneye kaldırıldı. (DHA)
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