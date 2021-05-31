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Sarı altın olarak bilinen dutun pekmez yolcuğu başladı! Saatlerce kaynatılıyor

Seray Üstün Seray Üstün
31.05.2021 10:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana’nın Kozan ilçesinde dut pekmezinin yolculuğu başladı. Üçbey Dağlarında yaşayan vatandaşlar sarı altın olarak bilinen dut pekmezi için odun ateşinde kaynayan kazanların başına geçti. Dut ağaçlarından toplanan meyveler kazanlarda saatlerce kaynatılarak pekmeze dönüştürülüyor.

Sarı altın olarak bilinen dutun pekmez yolcuğu başladı! Saatlerce kaynatılıyor

İlçeye bağlı Kuytucak Mahallesi Üçbey Dağları eteklerinde yaşayan Ahmet Yiğenoğlu, 600 rakımlı köyünde dut pekmezi için odun ateşinde sarı altın olarak bilinen dut pekmezi için kazanların altını yaktı. Köyde mesai yapan vatandaşları yalnız bırakmayan AK Parti Kozan İlçe Başkanı Avukat Yusuf Bilgili, dutun pekmez yolculuğunda köy sakinleri ile bir araya gelerek bereketli olmasını temenni etti.

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Bahçesindeki dutlardan 200 kilogram dut hasat eden Ahmet Yiğenoğlu 20 kilogram pekmez için saatlerce kazan başında emek verdiğini anlattı. Dut pekmezinin şifa deposu olduğunu söyleyen Yiğenoğlu, "Bu sezonun ilk dut pekmezi için kazanlarda dutlarımızı kaynatmaya başladık. Önce dutlarımızı çuvallara koyuyoruz ve üzerine koyduğumuz sert bir taş ile suyunu elde ediyoruz. Kazanda yaklaşık 6 saat boyunca kaynayan dutlar uzun bir mesainin ardından pekmez oluyor" dedi.

(İHA)

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