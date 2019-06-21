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'Sarı gelin' uyanıyor! Büyüleyen manzara

Betül Kurucu Betül Kurucu
SEYAHAT  | 21.06.2019 09:48 | Son Güncelleme

Türkiye'nin ayçiçeği ihtiyacının önemli bir kısmını karşılayan Trakya'da, 'Sarı gelin' olarak adlandırılan ayçiçeği tohumlarının çiçek açmasıyla tarlalar sarıya bürünmeye başladı.

Kırklareli'ndeki Yıldız Dağları'nın, eteklerinde erken ekilen ayçiçeğinin bir kısmının çiçek açmasıyla tarlalar sarıya bürünürken, geç ekilenler ise yeşilin tonlarıyla boy atmaya devam ediyor.

İşte ziyaret etmek isteyenler için büyüleyen manzaradan birkaç kare...
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Anahtar Kelimeler:
trakya ayçiçeği

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