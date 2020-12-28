Sarıkaya Roma Hamamı: Namı diğer Kral Kızı Hamamı

Basilica Therma olarak adlandırılan hamam yapısı Roma Dönemi’nde (M.S 2.yy’da) bölgede bulunan ve Aquae Sarvenae olarak adlandırılan termal kaynağın üzerine inşa edilmiş. Hristiyanlığın bölgede yayılmasından sonra Roma Hamamının kuzey kısmına bir kilise eklenerek ismi bu binaya atfen Basilica Therma olarak değiştirilmiş. M.S. 451 yılına kadar Basilica Therma bir piskoposluk merkezi olmuş.

Antik dönemde termal tedavi merkezi olarak kullanılan, Romalıların şifa bulmak için girdikleri havuzlar günümüze kısmen de olsa sağlam şekilde ulaşabilmiş. Bu tarihi şifa kaynağını, Sarıkaya Roma Hamamı'nı Yozgat gezilecek yerler listenize alabilirsiniz.

Sonraki dönemlerde de insanlar hamamın şifalı kaynaklarından faydalanmış. Günümüzde yapının ana bölümleri olarak batıya dönük bir fasad, bunun önünde büyük termal havuz, cephe gerisinde iç havuz ve bunun doğusunda üçüncü bir havuz göze çarpıyor. 30 metre uzunluğundaki cephenin kuzey ve güney uçlarında yarım daire planlı iki havuzcuk bulunuyor. Cephenin arkasında iki taraftan merdivenle inilen ve öndeki büyük havuza kemerler vasıtasıyla doğrudan geçiş yapılan iç havuz yer alıyor.

SARIKAYA ROMA HAMAMI HİKAYESİ

Roma Kral Kızı Hamamı diye bilinen Sarıkaya Roma Hamamı'nın hikayesi halk arasında şöyle anlatılır: Kayseri'de oturan Roma krallarından birinin kızı amansız bir hastalığa yakalanmış. Kral kızını birçok hekime götürmüş, tedavisi için her şeyi yapmış. Ama güzelliği dillere destan bu kızın derdine çare bulunamamış. Kızın hastalığı gün geçtikçe ilerlemiş ve kız artık yürüyemez bir hale gelmiş. Bugünkü adıyla kızın hastalığı romatizmaymış.

O günlerde Sarıkaya sazlık ve bataklıkmış. Sıcak suyun olduğu yerde küçük bir gölet oluşmuş, balçık halinde çamurlu bir hamammış burası. Kral küçük kızını son çare olarak bu sıcak suyun bulunduğu yere gezsin diye göndermiş. Artık ömrünün sayılı günlerini yaşayan zavallı kız avunmak için bu çamurlu gölet kenarında dolaşıyor, zaman zaman da arkadaşlarıyla çamurlu suya giriyormuş. Avunmak için girdiği çamurlar ve sıcak su kıza iyi gelmiş. Bir müddet burada kalmış, gün geçtikçe kızın hastalığı iyi olmaya başlamış. Küt dizleri açılmış; yavaş yavaş adım atmaya ve yürümeye başlamış. Sonunda tamamen iyileşen güzel kıza, buradaki sıcak suyun iyi geldiği anlaşılmış.