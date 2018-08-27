Sarımsağı süt ile birlikte tüketince bakın ne oluyor!

Uzman Diyetisyen Şebnem Kandıralı Yıldırım, sarımsağın birçok faydası olduğunu ve yapılan bir çalışmada sütle birlikte tüketiminin ağız kokusunu azalttığını söyledi. Uzman Diyetisyen Şebnem Kandıralı Yıldırım, sarımsağın faydalarını şöyle sıraladı:

Kanseri önler

Çalışmalar sarımsak yemenin meme kanseri riskini azaltmaya yardımcı olduğunu gösteriyor. Çin populasyonunda yapılan bir çalışmada haftada 2 kez çiğ sarımsak yiyenlerin kansere yakalanma risklerinin yarı yarıya azaldığı tespit edildi.

Kan şekerini düşürür

Klinik bir çalışmada, metformin ve sarımsak özü alan hastalarda tek başına metformin alanlara göre daha iyi bir glisemik kontrol sağlandığı görüldü. (Ayrıca sarımsak alan grupta düşük trigliserid ve total kolesterol seviyeleri vardı)

Besin zehirlenmelerine karşı savaşır

Bilim insanları, besin zehirlenmelerinde sıklıkla karşılaşılan campylobacter jejuni bakterisine karşı geleneksel antibiyotiklerden ziyade sarımsağın 100 kat daha etkili olduğunu saptamışlardır.

Artiriti önler

Araştırmacılar allium sebzelerinden (soğan, sarımsak, pırasa) yüksek bir diyet tüketen kadınlarda kalça artiritinin görülme oranı daha az . Bu sebzelerde bulunan dialil disülfür denilen bileşik eklemlerde kıkırdak yıkımını engeller." Ezildiğinde hidrojen sülfit açığa çıkar bu da sağlıklı kan basıncı seviyelerini destekler ve kalp üzerinde sayısız olumlu etkisi vardır.

Kötü kokusundan ötürü çiğ yenmez bu diyorsanız; yapılan bir çalışmaya göre sarımsağın sütle birlikte tüketiminin ağız kokusunu azalttığı tespit edildi. Sarımsağı ezilmiş ve çiğ olarak tüketilmesi gerektiğini ifade eden Yıldırım, "Kuru veya toz sarımsak yerine sevilen yemeklerde taze olarak kullanın.