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Helva-i Hakani nasıl yapılır? MasterChef Helva-i Hakani tarifi nedir? Helva-i Hakani malzemeleri neler?

Hande Öztürk Hande Öztürk 22.12.2020 15:18 | Son Güncelleme:
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Helva-i Hakani nasıl yapılır? MasterChef Helva-i Hakani tarifi nedir? Helva-i Hakani malzemeleri neler?

MasterChef yarışmasında son dönemde birbirinden özel yemekler hazırlanmaya devam ediyor. Yarışmacılar, konuk şeflerin tarifleri doğrultusunda en lezzetli yemekleri hazırlamak için büyük bir mücadele ortaya koyuyor. MasterChef yarışmasının yeni bölümünde bu kez yarışmacıların hazırladığı yemeklerden bir tanesi Helvai Hakani oldu. Peki, Helva-i Hakani nasıl yapılır? MasterChef Helva-i Hakani tarifi nedir? İşte Helva-i Hakani malzemeleri ve yapılışı…

MasterChef yarışmasının yeni bölümünde Helva-i Hakani tatlısı yapılıyor. Yarışmaya konuk şef olarak gelen Ömür Akkor’un yarışmacılara verdiği tarifler doğrultusunda yarışmacılar, en lezzetli yemeği yapmak için büyük bir mücadele ortaya koyuyor. İzleyiciler ise Helvai Hakani nasıl yapılır sorusunun yanıtını araştırıyor. Peki, MasterChef Helva-i Hakani tarifi nedir? İşte detaylar…

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HELVA-İ HAKANİ MALZEMELERİ

  • 4 çorba kaşığı kadar tereyağı
  • 1 su bardağı kadar çiğ badem
  • Yarım su bardağı kadar un
  • Yarım su bardağı kadar buğday nişastası
  • Yarım su bardağı kadar pirinç unu
  • 3 su bardağı kadar süt
  • 1,5 su bardağı kadar bal
  • 150 gram kaymak
  • 1 çorba kaşığı kadar Antep fıstığı

HELVA-İ HAKANİ NASIL YAPILIR?

MasterChef Helva-i Hakani tarifi için ilk olarak bir tavanın içerisinde tereyağı eritiliyor ve kızdırılıyor. Tavanın içine bademler ekleniyor ve bir süre kavruluyor. Sonrasında, helvanın üstünü süslemek için birkaç kaşık badem bir kenara ayrılıyor. Aynı zamanda buğday nişastası, pirinç unu ve un ilave edilerek kokusu çıkana dek kavruluyor.

Farklı bir sos tenceresinin içerisinde ise süt ısıtılıyor. Ancak sütün kaynamaması gerekiyor. Süt ılık olduktan sonra üstüne bal ekleniyor ve kısa bir süre karıştırıldıktan sonra ocaktan alınıyor. Kavrulmuş olan bademli un karışımının üstüne ballı ve sütlü şerbet yavaş yavaş ekleniyor. Bu aşamada karışımın sürekli olarak karıştırılması gerekiyor.

Tamamen karışan helvanın üstüne en kaymak ekleniyor ve yeniden karıştırıldıktan sonra artık ocaktan alınıyor. Servis yapılırken helva, badem ve tercihe göre Antep fıstığı ile süsleniyor. Şimdiden afiyet olsun.

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