Sarımsaklı ekmek nasıl yapılır?

Kokusuyla iştah açan, her bir ısırıkta daha fazlasını isteyeceğiniz sarımsaklı ekmekleri yapması çok kolay. Öncesinde uyaralım; bu ekmeklerde porsiyon kontrolü yapmak çok zor sevgili okur :) Açken yemeye kalkmamanız tavsiye edilir.

Malzemeler:

6 adet ekmek dilimi

1 su bardağı zeytinyağı

Taze biberi ve taze kekik

3 diş sarımsak

Tuz

Yapılışı:

Öncelikle sarımsakları ezin.

Taze kekik ve biberiyeyi minik bir şekilde doğrayın.

Bir kaseye zeytinyağı, otları, ezilmiş sarımsakları ve tuzu alıp karıştırın.

Hazırladığınız karışımı fırça yardımıyla ekmeklere sürün ve önceden 180 derecede ısıtılmış fırında 15 dakika pişirin.

Afiyet olsun...



