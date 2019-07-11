YEMEK

Sarımsaklı ekmek nasıl yapılır?

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
TARİFLER HABERLERİ  | 11.07.2019 11:58 | Son Güncelleme

Çorbaların, et yemeklerinin yanına enfes yakışan sarımsaklı ekmek önce kokusuyla sizleri yemeğe davet edecek!

Sarımsaklı ekmek nasıl yapılır?

Kokusuyla iştah açan, her bir ısırıkta daha fazlasını isteyeceğiniz sarımsaklı ekmekleri yapması çok kolay. Öncesinde uyaralım; bu ekmeklerde porsiyon kontrolü yapmak çok zor sevgili okur :) Açken yemeye kalkmamanız tavsiye edilir.

Malzemeler:
6 adet ekmek dilimi
1 su bardağı zeytinyağı
Taze biberi ve taze kekik
3 diş sarımsak
Tuz

Yapılışı:
Öncelikle sarımsakları ezin.
Taze kekik ve biberiyeyi minik bir şekilde doğrayın.
Bir kaseye zeytinyağı, otları, ezilmiş sarımsakları ve tuzu alıp karıştırın.
Hazırladığınız karışımı fırça yardımıyla ekmeklere sürün ve önceden 180 derecede ısıtılmış fırında 15 dakika pişirin.
Afiyet olsun...


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