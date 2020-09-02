Sarıyer Belediyespor’da 8 oyuncu koronavirüse yakalandı

Sarıyer Belediyespor’da korona virüs şoku yaşanıyor. Sarıyer temsilcisinden yapılan açıklamada 8 oyuncunun korona virüs test sonucunun pozitif çıktığı ve oyuncuların karantinaya alındığı belirtildi.

Sarıyer Belediyespor’dan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "TVF Sultanlar Ligi’nde mücadele eden Sarıyer Belediyespor Kadın Voleybol Takımımızın oyuncularına ve teknik ekibine düzenli olarak yapılan ve bu zamana kadar negatif çıkan Covid-19 testi dün tekrar yapılmış ve 8 oyuncumuzun testi pozitif çıkmıştır. Oyuncularımız karantinaya alınmış ve tedavi süreçleri başlamıştır. Antrenmanlara ara verilmiş olup oyuncularımızın sağlık durumlarıyla ilgili gelişme yakından takip edilmektedir. Kamuoyuna duyurumuzdur” denildi.

