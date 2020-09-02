SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Diğer Sporlar
  4. Sarıyer Belediyespor’da 8 oyuncu koronavirüse yakalandı

Sarıyer Belediyespor’da 8 oyuncu koronavirüse yakalandı

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 02.09.2020 23:11 | Son Güncelleme

Vestel Venüs Sultanlar Ligi’nde mücadele eden Sarıyer Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, 8 oyuncusunda korona virüs tespit edildiğini açıkladı.

Sarıyer Belediyespor’da 8 oyuncu koronavirüse yakalandı

Sarıyer Belediyespor’da korona virüs şoku yaşanıyor. Sarıyer temsilcisinden yapılan açıklamada 8 oyuncunun korona virüs test sonucunun pozitif çıktığı ve oyuncuların karantinaya alındığı belirtildi.

Sarıyer Belediyespor’dan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "TVF Sultanlar Ligi’nde mücadele eden Sarıyer Belediyespor Kadın Voleybol Takımımızın oyuncularına ve teknik ekibine düzenli olarak yapılan ve bu zamana kadar negatif çıkan Covid-19 testi dün tekrar yapılmış ve 8 oyuncumuzun testi pozitif çıkmıştır. Oyuncularımız karantinaya alınmış ve tedavi süreçleri başlamıştır. Antrenmanlara ara verilmiş olup oyuncularımızın sağlık durumlarıyla ilgili gelişme yakından takip edilmektedir. Kamuoyuna duyurumuzdur” denildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERDemet Evgar'ın acı günüDemet Evgar'ın acı günü
ABD Açık'ta 2. tura çıkanlar belli olduABD Açık'ta 2. tura çıkanlar belli oldu
Trabzonspor kritik virajda!Trabzonspor kritik virajda!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Dehşet veren olay! Eli kız arkadaşına dokunan yolcuyu...
Dehşet veren olay! Eli kız arkadaşına dokunan yolcuyu...
Bakan Koca: Birinci dalganın ikinci pikini yaşıyoruz
Bakan Koca: Birinci dalganın ikinci pikini yaşıyoruz
Fenerbahçe'ye dünya yıldızı golcü!
Fenerbahçe'ye dünya yıldızı golcü!
Galatasaray yeni bombasını patlattı!
Galatasaray yeni bombasını patlattı!
Fenerbahçe'den bir transfer daha!
Fenerbahçe'den bir transfer daha!
Galatasaray mı, Fenerbahçe mi? Tercihini açıkladı!
Galatasaray mı, Fenerbahçe mi? Tercihini açıkladı!
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Genç Kız Voleybol takımımız Avrupa Şampiyonu!
Genç Kız Voleybol takımımız Avrupa Şampiyonu!
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
Olimpiyatlara gidebilmek için bacağını kestirecek!
Olimpiyatlara gidebilmek için bacağını kestirecek!
Koronavirüs (Covid-19): NBA'de tüm maçlar süresiz ertelendi
Koronavirüs (Covid-19): NBA'de tüm maçlar süresiz ertelendi
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sarıyer Belediyespor’da 8 oyuncu koronavirüse yakalandı
Sarıyer Belediyespor’da 8 oyuncuya korona teşhisi!
Türkiye 20 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası sona erdi
20 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası sona erdi
ABD Açık'ta 2. tura çıkanlar belli oldu
ABD Açık'ta 2. tura çıkanlar belli oldu
NBA Walt Disney'le görüşmelere başladı, maçların Temmuz sonu başlaması planlanıyor
NBA Walt Disney'le görüşmelere başladı, maçların Temmuz sonu başlaması planlanıyor
Bikinili fotoğrafını paylaşan Eugenie Bouchard isyan etti: Artık paylaşmayacağım
Bikiniyle fotoğrafını paylaştı... Sonrasında pişman oldu!
La Liga: İspanya hükümeti koronavirüs nedeniyle ara verilen ligin Haziran'da başlamasına izin verdi
La Liga: İspanya hükümeti koronavirüs nedeniyle ara verilen ligin Haziran'da başlamasına izin verdi
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.