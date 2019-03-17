SPOR

Sarıyer, Bertuğ Özgür Yıldırım'la profesyonel sözleşme imzaladı

FUTBOL HABERLERİ  | 17.03.2019 07:56 | Son Güncelleme

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Sarıyer, Beşiktaş ve Galatasaray'ın da istediği Bertuğ Özgür Yıldırım ile profesyonel sözleşme imzaladı.

Sarıyer, Bertuğ Özgür Yıldırım'la profesyonel sözleşme imzaladı

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Sarıyer Kulübü, Bertuğ Özgür Yıldırım ile profesyonel sözleşme imzaladıklarını açıkladı. Mavi-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Beşiktaş ve Galatasaray'ın da kadrosuna katmak istediği 16 yaşındaki genç futbolcu ile 2,5 yıllık profesyonel sözleşme imzalandığı belirtildi.

PARTNERBir insan öldüğünde bakın neler yaşanıyor! Korku filmi gibiBir insan öldüğünde bakın neler yaşanıyor! Korku filmi gibi
Bakan Kasapoğlu’ndan futboldaki yabancı kuralı açıklaması Bakan Kasapoğlu’ndan futboldaki yabancı kuralı açıklaması
İşte Karabükspor'un yeni hocasıİşte Karabükspor'un yeni hocası
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig Beşiktaş Galatasaray Bertuğ Özgür Yıldırım

En Çok Okunan Haberler

MHP'li başkanın eşini, oğlunun düğününde öldürdüler!

MHP'li başkanın eşini, oğlunun düğününde öldürdüler!

İstanbul'da korkunç kaza! Geriye sadece ayakkabıları kaldı!

İstanbul'da korkunç kaza! Geriye sadece ayakkabıları kaldı!

Karius'tan Şenol Güneş'e tepki

Karius'tan Şenol Güneş'e tepki

Fenerbahçe'den CAS açıklaması

Fenerbahçe'den CAS açıklaması

Kartal'ı yine Burak uçurdu

Kartal'ı yine Burak uçurdu

G.Saray'da 2 isim kadroda yok

G.Saray'da 2 isim kadroda yok

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amedsporlu Mansur Çalar için tarihi karar!

Amedsporlu Mansur Çalar için tarihi karar!

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

La Liga'dan rekor bedelle Çin'e gitti

La Liga'dan rekor bedelle Çin'e gitti

Fatih Terim'in olay fotoğrafı ortaya çıktı

Fatih Terim'in olay fotoğrafı ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sarıyer, Bertuğ Özgür Yıldırım'la profesyonel sözleşme imzaladı

Beşiktaş ve Galatasaray istedi, imzaladı!

Bakan Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu’ndan futboldaki yabancı kuralı açıklaması

Bakan Kasapoğlu’ndan futboldaki yabancı kuralı açıklaması

Karabükspor’da yeni teknik direktör İlhan Özer

İşte Karabükspor'un yeni hocası

Spor camiasından Yeni Zelanda için başsağlığı mesajları

Spor camiasından Yeni Zelanda mesajları

İlhan Mansız sevenlerine müjdeyi verdi

İlhan Mansız müjdeyi verdi

Fırat Aydınus'a 30 gün hak mahrumiyeti cezası

Fırat Aydınus'un cezası belli oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.