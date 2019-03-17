Sarıyer, Bertuğ Özgür Yıldırım'la profesyonel sözleşme imzaladı

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Sarıyer Kulübü, Bertuğ Özgür Yıldırım ile profesyonel sözleşme imzaladıklarını açıkladı. Mavi-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Beşiktaş ve Galatasaray'ın da kadrosuna katmak istediği 16 yaşındaki genç futbolcu ile 2,5 yıllık profesyonel sözleşme imzalandığı belirtildi.
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