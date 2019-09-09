Sarıyer'de domuzlar şehre indi

Ayazağa'da askeri bölge içinde kalan ve yiyecek bulmakta zorlanan yaban domuzlarının imdadına hayvanseverler yetişti.Yaban domuzlarının her sabah aynı noktaya gelerek yiyecek aradığını fark eden hayvanseverler, yanlarında getirdikleri ekmek ve çeşitli yiyecekleri hayvanlara veriyor.
'İLK DEFA EKMEK GETİRDİM'
Ayazağa Mezarlığı'na giderken yaban domuzlarını gördüğünü söyleyen Muhammet Balcılar, "Ben ilk defa ekmek getiriyorum. Ayazağa Mezarlığı'na gitmek için bir süredir bu yolu kullanıyorum. İnsanlar burada domuzlara ekmek atıyordu. Ben de evdeki bayat ekmekleri değerlendirmek için getirdim. Ben Ayazağa'daki köpeklere de ekmek götürüyorum. Bugün de domuzları besleyeyim dedim. Ekmekleri çöpe atacağıma domuzlara veriyorum" dedi.
Kaynak: DHA
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