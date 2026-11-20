GTA 6'nın çıkış tarihi geride kalmış olsa da Cyberleek, daha önceki tehditlerini hayata geçirdi. İddiaya göre, oyunun şifresi çözülmüş Xbox sürümü korsan içerik ağlarında yayılmaya başladı.

GTA 6'NIN XBOX DOSYALARI ORTAYA ÇIKTI ANCAK ÖNEMLİ BİR PARÇA EKSİK

Cyberleek'in internet sitesinde yeni sızıntıya ilişkin bir mesaj yayımlandı. Daha önce paylaşılan oynanış görüntülerinin PC tabanlı bir geliştirme sürümünden alındığı düşünülürken bu kez GTA 6'nın Xbox dosyaları dağıtıldı.

Ancak paylaşılan pakette oyunun çalıştırılması için gerekli yürütülebilir dosya (.exe) yer almıyor. Bu nedenle sızdırılan dosyaların mevcut haliyle ne ölçüde kullanılabileceği belirsizliğini koruyor.

Cyberleek, kritik dosyayı paylaşmadan önce bir kez daha kripto para üzerinden belirlediği hedefe ulaşmayı amaçlıyor. Ekim ayında bir meme coin için 30 milyon dolarlık piyasa değeri hedefi belirleyen ancak başarılı olamayan kişi, bu kez çıtayı 15 milyon dolara indirdi.

İddiaya göre söz konusu hedefe ulaşılması halinde oyunun çalıştırılmasını sağlayacak .exe dosyası yayımlanacak. Öte yandan Cyberleek'in sitesinde dört günden kısa süre kalan bir geri sayım da bulunuyor. Cyberleek, süre dolduğunda hedefe ulaşılıp ulaşılmadığından bağımsız olarak dosyayı korsan oyun sitelerinde paylaşacağını söylüyor.

GTA 6'NIN PC'DE ÇALIŞTIRILMASI MÜMKÜN MÜ?

Sızdırılan Xbox dosyalarının GTA 6'yı PC'de çalıştırılabilir hale getirmek için ne kadar sürede kullanılabileceği henüz bilinmiyor. Cyberleek ise bilgisayar korsanlarının bir hafta içinde oyunun konsol sürümünü Windows üzerinde emüle etmenin yolunu bulabileceğini düşünüyor.

Ancak oyunun PC’de çalıştırılmasının önünde önemli teknik engeller bulunuyor.

Şu anda Xbox Series X oyunlarını çalıştırabilen işlevsel bir emülatör mevcut değil. Microsoft'un konsoluyla birçok PC benzer donanım özelliklerine sahip olsa ve işlemcileri x86-64 mimarisini paylaşsa da Xbox Series X'in özel işletim sisteminin Windows ortamına uyarlanması gerekiyor.

Bir diğer olasılık ise sızdırılan GTA 6 Xbox dosyaları üzerinde tersine derleme çalışması yapılması. Böyle bir projede geliştiriciler, oyun kodlarını analiz edip değiştirerek PC'de başlatılabilecek bir sürüm oluşturmayı deneyebilir.

Cyberleek ayrıca alternatif olarak kullanabileceği bir PS5 sürümüne de sahip olduğunu iddia ediyor.

Sızıntıyı gerçekleştiren kişinin kripto para biriktirmenin yanı sıra konsol ve PC sürümlerinden elde edilecek kârın Take-Two ve Rockstar tarafından ikiye katlanmasını engellemeyi hedeflediği belirtiliyor.

Kaynak: Notebookcheck.net