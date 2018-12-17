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Sarıyer sahilinde bulundu! Görenler şaşkına döndü

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YAŞAM  | 17.12.2018 09:33 | Son Güncelleme

Sarıyer Tarabya sahilinde ölü yunus bulundu. Yunusu fark eden balıkçılar durumu hemen yetkililere bildirirken, yunusun göz çevresindeki yaralar dikkat çekti.

Sahil kenarında dün akşam balık tutanlar denizde ters dönmüş yunusu fark ederek durumu yetkililere bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen deniz polisi ters dönmüş yunusu denizden sahile çıkardı. Yaklaşık 1.5 metre uzunluğundaki yunusun öldüğü anlaşıldı.

Sahilde balık tutan ve yürüyüş yapanların bazıları yunusun fotoğraflarını çekti, bazıları da yaklaşarak elleriyle dokundu. Göz kısımlarında kan bulunan yunus, daha sonra çevredekiler tarafından tekrar denize atıldı.

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“GÖZÜNDEN YARALANMIŞ AMA NE YARASI OLDUĞU BELLİ DEĞİL”

Tarabya sahilinde balık tuttuğunu söyleyen Zeki Gökay, “Kıyıya çıkmış hayvan, gözünden yaralanmış. Ama ne yarası olduğu belli değil. Ben burada balık tutuyordum. Yunus kıyıya doğru geldi. Sahil güvenlik geldi kıyıya çıkardı” dedi.

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'ÇOK ÜZÜLDÜM İLK DEFA BÖYLE BİR ŞEY GÖRÜYORUM'

Sahilde yürüyüş yapan Kıymet Ada ise “Ben de olduğunu anlamadım, sordum, yunus balığı kıyıya vurmuş onu da sahile çıkarmışlar. Sonra polisler geldiler, baktılar birşey yapmadılar daha sonra da gittiler. Boğazdan yunusların çok geçtiğini görüyorum ama buna ilk defa rastlıyorum. Çok üzüldüm yunuslar çok değerli hayvanlar” dedi. (DHA)


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Anahtar Kelimeler:
yunus Sarıyer tarabya

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