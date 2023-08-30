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Şark Bülbülü'nün Hatçe'si Ayşen Cansev'in son hali şaşırttı! Yeşilçam'ın utangaç güzeline yıllar acımadı

30.08.2023 22:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeşilçam'ın utangaç güzeli olarak tanınan Ayşen Cansev'in son hali görenleri şaşırtıyor. Şark Bülbülü filmiyle yıldızı parlayan Ayşen Canev filmde, Şaban'ın gönlünü kaptırdığı Hatice rolünü canlandırmıştı. Şimdilerde 68 yaşında olan ünlü oyuncunun son hali "Yıllar acımasız" dedirtti.

Ayşen Cansev, Yeşilçam'ın unutulmazları arasında yer alan Şark Bülbülü filminde Kemal Sunal ile birlikte aynı sahneleri paylaşmıştı. Şark Bülbülü'nün Hatçe'si Ayşen Cansev'in yıllar içindeki değişimi görenleri hayrete düşürüyor.

1955 yılında dünyaya gelen Ayşen Cansev'in gerçek adı Nergis Cansevdi'dir.

ayşen cansev

Dönemin ünlü isimlerdinden Ayşen Cansev, Şark Bülbülü başta olmak üzere 20'den fazla filmde yer almıştır.

ayşen cansev2

Uzun zamandır ekranlardan uzak bir yaşam süren Ayşen Cansev'in yıllar içerisindeki değişimini görenler şaşıp kalıyor.

ayşen cansev son

Ekranlarda görünmeyen Ayşen Cansev'in sosyal medya hesabı da bulunmuyor.

ayşen cansev son 2

Utangaç güzel Ayşen Cansev, 1974 yılında SES mecmuası 3. güzeli seçilmiştir.


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