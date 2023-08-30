Şark Bülbülü'nün Hatçe'si Ayşen Cansev'in son hali şaşırttı! Yeşilçam'ın utangaç güzeline yıllar acımadı

Ayşen Cansev, Yeşilçam'ın unutulmazları arasında yer alan Şark Bülbülü filminde Kemal Sunal ile birlikte aynı sahneleri paylaşmıştı. Şark Bülbülü'nün Hatçe'si Ayşen Cansev'in yıllar içindeki değişimi görenleri hayrete düşürüyor.
1955 yılında dünyaya gelen Ayşen Cansev'in gerçek adı Nergis Cansevdi'dir.
Dönemin ünlü isimlerdinden Ayşen Cansev, Şark Bülbülü başta olmak üzere 20'den fazla filmde yer almıştır.
Uzun zamandır ekranlardan uzak bir yaşam süren Ayşen Cansev'in yıllar içerisindeki değişimini görenler şaşıp kalıyor.
Ekranlarda görünmeyen Ayşen Cansev'in sosyal medya hesabı da bulunmuyor.
Utangaç güzel Ayşen Cansev, 1974 yılında SES mecmuası 3. güzeli seçilmiştir.